Con 13 años se convirtió en el primer menor en cambiar su identidad de género en Tupungato

Foto: César, su tío, se fotografió para llamar a la reflexión

Su tío inició una campaña para generar concientización en la comunidad. La historia.

Nació biológicamente mujer y con el correr del tiempo, casi en el mismo momento en que tuvo noción de la vida, se dio cuenta de que quería ser varón. Hace pocos días, a sus 13 años se convirtió en el primer menor de edad en cambiar su identidad de género.

El pasado martes el Registro Civil del Departamento de Tupungato fue testigo del trámite bajo la ley 26.746 que establece el “Derecho a la Identidad de Género de las personas”.

En ese sentido, su tío, César Cuello inició una campaña de reflexión para concientizar en las redes sociales que consiste en la publicación de imágenes producidas con el interrogante ¿Cuál es la Diferencia?

“Ya es legal. Ahora están haciendo los trámites para el DNI así que estamos contentos y seguimos dándole el apoyo que necesita que es lo principal. Toda la familia, desde que él nos aclaró que quería cambiar de género, nosotros lo empezamos a tratar como varón”, contó César en diálogo con El Cuco Digital.

“Ahora ha empezado a tratar más con la gente, ya no le asusta, siempre tuvo claro lo que quería”.

Sobre la campaña, comentó que “lo venía pensando desde hace un tiempo y al ver que mi sobrino ya estaba con la partida de nacimiento nueva, se me ocurrió hacer esta campaña con Carmen y Fiama Castillo (de Radio Hits 105.3 Mhz). Primero, lógico, con el consentimiento de los padres de mi sobrino. Ellas me ayudaron con las imágenes y a redactar. Gracias a Dios está linda la campaña, hay muchos comentarios buenos, siempre hay alguno que otro que no entra en razón, pero estamos para concientizar no para pelear”.

“Lo hice como un apoyo más para mi sobrino, para que lo que vea como una forma más de ayuda de parte de su tío. Gracias a Dios él está contento y eso es lo importante”.

“Quería mostrar a la gente que somos libres de elegir. Deben empezar a reflexionar y cambiar la manera de pensar, no hay nada de malo. Son decisiones que puede tomar cualquier ser humano” expresó César.

“Yo como tío puse mi rostro para maquillarlo y para mostrar que no tiene nada de malo. Por ahí me decían que iba a estar expuesto pero no importa, a mí me importa que mi sobrino se sienta bien”.

El primer impacto se generó en su grupo íntimo de amigos en las redes, pero las respuestas fueron de apoyo a la reflexión.

“La idea es empezar por los vínculos más cercanos pero que lindo sería que todo el Departamento hable de género y sobre todo lo respete, quiero un mundo donde nadie discrimine a mi sobrino y mucho menos efectúen violencia contra él”, mencionó.

“Hubo mucha gente que nos escribió al privado contándonos que les ha pasado algo similar y nos escriben que estaba bueno lo que hacía(…) Estamos tratando de concientizar y generar algo bueno. La verdad que uno no se concientiza hasta que no te toca de cerca”

En estos casos, y cuando se habla de personas menores de edad, el debate se genera en torno a la capacidad de ese chico de poder decidir con claridad sobre su género y sexualidad.

“Desde que tuvo noción, él ya venía con esa decisión. Nosotros desde el principio lo aceptamos porque si no lo aceptamos nosotros la familia…Gracias a Dios él tiene bien claro lo que quiere, él te explica bien las cosas cómo son y nosotros aprendimos mucho de la claridad de las cosas, de cómo se expresó cuando nos dijo que quería cambiar de género. La verdad que nos dejó sorprendidos para bien”, destacó el tío.

“Lo vamos a acompañar por más que por ahí seamos mal mirados por otra gente. No importa la gente negativa, importa la gente que ayuda a impulsa que él esté bien”.

“Respeto la decisión de cada una de las personas pero también ella deberían respetar a quienes no piensan como ellas”.

En el país la ley ampara el reconocimiento de la identidad y garantiza el desarrollo libre como personas conforme a la identidad de género, recibir un trato digno con dicha elección y ser identificado con el nombre de pila, propia imagen y sexo.