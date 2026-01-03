Con 292 autos controlados, éstos fueron los resultados de los controles viales de fin de año en Valle de Uco

La información oficial, arroja un total de 104 actas en total.
Los operativos de fin de año en la zona, dieron como resultado que no se registrara ninguna siniestralidad de gravedad.
En cuanto a lo actuado por la policía, se desprenden un total de 292 vehículos controlados, 104 actas, 8 licencias retenidas, 8 vehículos retenidos, dos motos retenidas.
De las actas por alcoholemia de menos de un gramo de alcohol en sangre, seis fueron en Tunuyán, 2 en San Carlos y 3 en Tupungato. De las de mas de un gramo, 3 fueron en Tunuyán, 1 en San Carlos y 1 en Tupungato.