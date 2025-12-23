Facebook X-twitter Youtube Instagram

Con 6 guardias permanentes y refuerzo de personal: así será la atención médica durante el 24 y 31 en Valle de Uco

FOTO: EL CUCO DIGITAL
Así lo informaron desde la Coordinación de Salud del Valle de Uco.

A pocos días para las celebraciones de Noche Buena y el feriado del 25 de diciembre, desde la Coordinación de Salud del Valle de Uco, informaron a El Cuco Digital, que durante las celebraciones del 24 y 31 y los feriados del 25 y 1 de enero, habrá seis guardias permanentes y refuerzo de personal.

Las guardias permanentes serán en los hospitales General Las Heras, Tagarelli y Scaravelli, a los tres nosocomios se sumarán los Centros de Salud de Vista Flores, La Consulta y El Manzano Histórico.

Respecto al Centro de Salud, que funciona en el paraje Manzano Histórico, el propio Coordinador Paulo González Trigo, informó al medio que las guardias permanentes se mantendrán hasta finales del mes de febrero, debido a la cantidad de visitantes que se esperan en el lugar durante el verano.

