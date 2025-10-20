Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 20, 2025

logo el cuco digital

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por el hecho, la policía secuestró machetes y armas de fabricación tipo casera, cadenas.

Pasadas las 12.00 del día sábado, un enfrentamiento entre bandas  de los Asentamientos Los Ceibos y Rodrigo, logró ser evitado por la rápida acción policial.

Según la información aportada al medio por parte de las autoridades policiales, el enfrentamiento entre estas personas habría comenzado con una riña hasta que se sumaron más personas, portando cadenas, armas blancas, machetes  y armas de fabricación casera.

Llamados al 911 alertaron al personal que rápidamente llegó a la zona, cercando el lugar entre la calle 25 de Noviembre, Moreno y Francisco Delgado, evitando el enfrentamiento.

Las propias autoridades informaron que se solicitaron refuerzos en el lugar debido a que las personas que al notar la presencia de los uniformados comenzaron con una agresión contra los móviles.

Minutos después, la situación se logró controlar y se procedió al secuestro de los diferentes elementos que habían dejado en el lugar los agresores. Por este hecho no hubo detenidos, ya que se ocultaron en el interior de los asentamientos Los Ceibos y Rodrigo.

Asentamiento Los Ceibos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Una joven de 17 años fue atropellada en Tunuyán: producto de las heridas fue intervenida quirúrgicamente

De La Consulta a Italia, de Italia a Chile. Llega a LO QUE FALTABA Fabricio Martelossi

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO