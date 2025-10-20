“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

Por el hecho, la policía secuestró machetes y armas de fabricación tipo casera, cadenas.

Pasadas las 12.00 del día sábado, un enfrentamiento entre bandas de los Asentamientos Los Ceibos y Rodrigo, logró ser evitado por la rápida acción policial.

Según la información aportada al medio por parte de las autoridades policiales, el enfrentamiento entre estas personas habría comenzado con una riña hasta que se sumaron más personas, portando cadenas, armas blancas, machetes y armas de fabricación casera.

Llamados al 911 alertaron al personal que rápidamente llegó a la zona, cercando el lugar entre la calle 25 de Noviembre, Moreno y Francisco Delgado, evitando el enfrentamiento.

Las propias autoridades informaron que se solicitaron refuerzos en el lugar debido a que las personas que al notar la presencia de los uniformados comenzaron con una agresión contra los móviles.

Minutos después, la situación se logró controlar y se procedió al secuestro de los diferentes elementos que habían dejado en el lugar los agresores. Por este hecho no hubo detenidos, ya que se ocultaron en el interior de los asentamientos Los Ceibos y Rodrigo.