agosto 25, 2025

agosto 25, 2025

Con destino al Mundial en España, Laureano Quiroga busca apoyo a través de un sorteo para cumplir su sueño deportivo

A los 17 años, se coronó campeón del prestigioso Ushuaia Trail Race. En comunicación con El Cuco Digital, contó que se está preparando para representar nuevamente al Valle de Uco.

Laureano Quiroga, oriundo del departamento de San Carlos, se ha dedicado al running desde muy temprana edad. En el año 2023 compitió en Ushuaia, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego y a escasos 1000 km de la Antártida. En esta ocasión, se encuentra preparándose para el Mundial de Trail Running.

En comunicación con El Cuco Digital, Quiroga contó que el campeonato se realizará en “Can Frank, España, del 24 al 28 de septiembre”.

El sancarlino Laureano Quiroga ganó el campeonato Ushuaia Trail Race: “Me siento muy feliz y agradecido”


Además, explicó: “Me estoy preparando desde principios de mayo, que es cuando salió el Boletín Oficial de la C.A.D.A. (Confederación Argentina de Atletismo), en donde quedé seleccionado para representar al país junto a 3 chicos de mi edad (Categoría Sub20) en el próximo Mundial de Trail Running y Montaña. He disfrutado mucho del proceso y la preparación, ya que he compartido y aprendido mucho con la gente que me acompaña y me forma en este deporte. Ha sido una preparación con altas y bajas debido a cargas y lesiones que son parte de esto, pero con muy buenas expectativas y sensaciones para ir a competir en mi primer mundial”.


Para poder solventar los gastos de la competencia, Laureano está realizando un sorteo. La modalidad depende de la cantidad de números con los que colabore cada persona: esa cantidad determina cuántas veces aparece su nombre en la lista, aumentando sus chances de ganar. El sorteo se realizará el 10/09 a través de una aplicación (Appsorteos), en la cual los ganadores se eligen al azar.

De Eugenio Bustos al Ushuaia Trail Race: conocé a Laureano Quiroga un joven atleta de 17 años

