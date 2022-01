Con goles de Di María y Martínez, Argentina derrotó a Chile que sufre para llegar a Qatar

La «albiceleste» ya clasificada a Qatar 2022 derrotó 2-1 a la «Roja» en un duelo que se disputó en territorio del desierto de Calama.

El seleccionado argentino, sin Lionel Messi ni Lionel Scaloni, arrancó este jueves el año del Mundial de Qatar 2022 con un importante triunfo por 2 a 1 sobre Chile, en la altura del desierto de Calama, y extendió su invicto a 28 partidos.

Por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, Ángel Di María, el capitán ante la ausencia de Messi, abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, lo empató para Chile el inglés Ben Brereton Díaz, a los 20, pero a los 33, Lautaro Martínez volvió a poner en ventaja al equipo que fue dirigido por Walter Samuel y Roberto Ayala.

A pesar de la ausencia de Messi por primera vez en el asegurado camino a Qatar, el seleccionado argentino se hizo fuerte en la altura de Calama (poco más de 2.200 metros sobre el nivel del mar) y arrancó el año mundialista con una importante victoria que lo mantiene en la segunda posición con 32 puntos en 14 fechas jugadas.

El invicto de la «Scaloneta», sin embargo, alcanzó los 28 partidos con 18 victorias y 10 empates y afirmó su condición de ser el seleccionado del mundo con la racha más extensa de imbatibilidad de la actualidad.

Chile, por su parte, complicó sus chances de clasificarse a la próxima Copa del Mundo ya que con 16 puntos se ubica en la séptima posición y podría quedar octavo si Bolivia, su próximo rival en la altura de La Paz, derrota mañana a Venezuela, como visitante.

La «Roja» ya quedó afuera de Rusia 2018 siendo vigente bicampeón de América y ahora está obligado a ganar sus próximos tres partidos (Bolivia, Brasil y Uruguay) para mantener sus posibilidades.

Luego de un arranque de ida y vuelta, Argentina encontró rápidamente la ventaja y la tranquilidad antes de los primeros quince minutos en la prodigiosa zurda de Ángel Di María.

A los 10 minutos, el capitán argentino recibió la pelota en el sector derecho y ante la marca de tres defensores chilenos sacó un zurdazo inatajable para el arquero Claudio Bravo que se metió al lado del palo derecho.

Como contra Uruguay en Montevideo, «Fideo», el hombre de los golazos importantes, hizo otro más que le permitió abrir el marcador al seleccionado argentino.

El equipo, que fue dirigido por Walter Samuel ante la ausencia de Scaloni por seguir dando positivo de Covid-19 en los testeos, había empezado mejor con buenas y limpias salidas de Lisandro Martínez y con ataques profundos por la izquierda con el tándem Nicolás Tagliafico, Alejandro «Papu» Gómez y Nicolás González.

Parecía que Argentina dominaba el partido pero Chile reaccionó y aprovechó un flojo retroceso de la defensa para empatar el encuentro.

El mediocampista Marcelino Núñez metió un preciso centro a la espalda de Nahuel Molina y el delantero inglés Ben Brereton Díaz definió con un gran cabezazo de emboquillada por encima de Emiliano Martínez.

El futbolista nacionalizado chileno fue el encargado de cortar una racha de seis partidos de Argentina sin recibir goles por Eliminatorias (4 victorias y 2 empates), que era la más larga de la «albiceleste» en la competencia.Brereton es el goleador de Blackburn Rovers, equipo que pelea por el ascenso a la Premier League, y con sus goles se ganó el corazón de los hinchas chilenos.Pero si de goleadores se trata no podía falta Lautaro Martínez, quien después de aparecer poco en el juego aprovechó un error de Bravo y puso el 2 a 1 para Argentina.El «Toro», artillero del ciclo Scaloni con 18 festejos, estuvo atento al largo rebote de Bravo tras un buen disparo desde afuera del área de Rodrigo De Paul luego de un buena recuperación de «Papu» Gómez en su buena tarea como volante interno.La «Roja» quedó golpeada después del error de Bravo y el experimentado arquero finalmente fue reemplazado ya que varios minutos antes había acusado una lesión.Si «Dibu» Martínez dejó alguna duda en la reacción en el gol de Chile la despejó sobre el final del primer tiempo con una gran atajada tras un fuerte remate del lateral Paulo Díaz.En el segundo tiempo, Argentina sufrió un poco más el partido y los efectos de la altura de Calama ya que los futbolistas empezaron a sentir el desgaste físico.Chile, no obstante, no tuvo las ideas para generar suficiente peligro para merecer el empate.Recién sobre el final, a los 38 minutos, el arquero Martínez le sacó un buen cabezazo a Brereton junto al palo derecho luego de un nuevo centro pasado desde la derecha.Argentina superó un duro examen ya que en la previa pesaban mucho las ausencias de Messi y Scaloni y todo lo sucedido en la breve estadía en Calama también provocaron el fuego interno de un equipo que no se relajó a pesar de tener el pasaje asegurado a Qatar.El partido también dejó como puntos altos las actuaciones de Lisandro Martínez y «Papu» Gómez, quienes no tuvieron tanta continuidad durante el certamen clasificatorio y quieren ganarse un lugar en la lista final para Qatar 2022.

Fuente: Télam Foto: Conmebol