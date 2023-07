Con gran superioridad, Kennedy Back ganó el Clásico Santo Patrono Santiago ¡Mirá la carrera!

El pensionista de Florindo, con la monta de Kevin Banegas, se impuso sobre los 2.200 metros en la Arena Provincial y demostró por qué es uno de los mejores caballos de la campaña.

La edición 68° del Gran Clásico mendocino, el Santo Patrono Santiago, no hizo otra cosa que confirmar por qué en la previa, Kennedy Back era el gran favorito en las apuestas. El pensionista de Florindo Catapano, con la monta de Kevin Banegas, dibujó otra gran performance en el Hipódromo de Mendoza y se quedó con el premio millonario que estaba en disputa.

El “pinto” de la caballeriza Almina (Buenos Aires) tuvo un ritmo impecable en los 2.200 metros y le sacó más de diez cuerpos a su inmediato perseguidor, Master Kass. Desde la salida de los partidores, Kevin Banegas lo puso a galopar en una Arena que presentó un buen piso para la disputa de la carrera más importante del Oeste argentino. Sobre la primera curva, el hijo de Jhon Kennedy y Strike Back, soltó lo mejor que tiene y con un ritmo que se tornó insostenible para el resto de los competidores, galopó hasta el disco con un soberbio nivel, mientras de atrás, Master Kass, Martignac, Ultra Famoso y Bellaco Son, dejaban el resto por acortar una distancia que se amplió sobre los 400 metros finales.

Kennedy Back, como lo había hecho en el pasado Clásico Vendimia, demostró que es uno de los mejores ejemplares de la temporada y continúa arrasando en cada prueba que disputa en la Arena mendocina. Marcó un tiempo de 2′14′’ 2/5, lo cual es récord absoluto para los 2.200 en el Hipódromo de calle Montes de Oca de Godoy Cruz y que estaba en poder de Pixar, vencedor de esta competencia en dos oportunidades: 2014 y 2015.

“Lo había corrido en San Isidro y entramos segundos. Habíamos hablado de que si tenía la oportunidad iba a hacer todo lo posible para venir a Mendoza, de hecho es la primera vez en esta provincia”, comentó Kevin Banegas, el jockey bonaerense que codujo a Kennedy Back a la victoria. “El caballo se movió muy cómodo. Sobre los mil metros ya estaba cuarto o quinto, pero después entró a la recta y demostró lo que es. Me habían contado que el animal estaba muy bien y la verdad que no faltaron a la verdad. Agradecido por la oportunidad que se me brindó. Soy de Buenos Aires, hace poco que volví a correr, porque estuve quebrado y me costó regresar. Dudé en volver. Había días que estaba muy bien y otros donde no podía ni caminar. Feliz por esta victoria”.

