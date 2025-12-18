Con la carne por las nubes, crece la búsqueda de alternativas navideñas en Valle de Uco: así están los precios

Desde El Cuco Digital se consultó a varias carnicerías para conocer la opinión de los comerciantes.

A pocos días de la Nochebuena y del feriado del 25 de diciembre, desde El Cuco Digital salimos a la calle a recorrer el panorama de las carnicerías y a escuchar la palabra de los comerciantes y de la gente que ya busca el menú.

En la actualidad, el kilo de carne para asado se vende a $17.500 el kilo y la costilla de vaca en $16.500 en la mayoría de las carnicerías, (puede variar en las de los barrios o las más retiradas del centro), el matambre de cerdo a $14.000 y las costillas a $8.500. El pollo entero ronda los $4000 el kilo.

“Por ahora no hemos tenido mucha venta, está muy tranquilo todo; veremos qué va a pasar la próxima semana o en las compras de último momento; el precio está muy caro y la gente es entendible que especule o busque otras alternativas”, dijo un carnicero de Tunuyán.

Otro comerciante aseguró que: “en nuestro caso tenemos asado de primera y segunda; buscamos alguna alternativa para todos los bolsillos, pero por ahora las ventas están muy bajas”.

“No estamos vendiendo cerdo, pero sí chivos; el precio es de $100.000 la unidad completa, son chivos de Malargüe que son muy buscados para esta época“, concluyó el vendedor.

Respecto a las personas que realizan las compras, opinaron con el medio y comentaron: “soy jubilado y en algunos lugares tengo descuento, así que busco esas alternativas“, comentó un vecino de Tunuyán.

“He salido a comprar y he notado que los precios se han mantenido en las últimas semanas, de igual manera siempre buscando mejores precios; en algunos lugares hay diferencias“, comentó una mujer.

Precios de la carne en Valle de Uco

Blanda de primera: $18.000

Blanda de oferta: $17.000

Asado: $17.500

Costilla: $14.500

Costeleta: $14.000

Molida común: $9000

Molida especial: $12.000

Carne para olla: $11.500

Osobuco: $9.900

Pollo entero: $3900

Costeleta de cerdo: $8000

Costilla de cerdo: $8500

Matembre de cerdo: $14.000