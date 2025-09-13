Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 13, 2025

Con la presencia del Intendente, Gustavo Aguilera, el oficialismo de Tupungato presentó a sus candidatos a concejales

La Alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, presentó a sus candidatos para el HCD del departamento de Tupungato. Lo hizo durante un masivo acto, del que participó el actual Intendente Gustavo Aguilera y referentes provinciales y locales.

El espacio político lleva como primeros candidatos a Mariela Bueno, actual subdirectora de de Desarrollo Humano del municipio, Pablo García, actual jefe de ANSES del departamento, Marcelo Osorio, directora de Fiscalización y Control del municipio, Andrea Pelegrina, productora vitivinícola, y Gastón Livellara, a cargo de Desarrollo Económico de la Municipalidad.

Durante el acto, el actual Jefe Comunal Gustavo Aguilera, realizó un repaso de la gestión  e insto a seguir acompañando la tarea que se realiza día a día, desde el gobierno municipal.  Por otra parte, Marcelo Granizo, actual presidente de la UCR departamental, llamó a salir a la calle y pedir el voto, para asi lograr poner en valor la democracia.

Del acto también formaron parte el presidente de la UCR provincial, Andrés Lombardi, el presidente  La Libertad Avanza, Facundo correa Llano, candidatos a Senadores y Diputados por el tercer distrito, dirigentes territoriales, funcionarios y publico en general, que se acercó a escuchar y ver la presentación.

Por su parte, los principales candidatos, luego de presentarse, expresaron que es necesario acompañar la lista para poder consolidar las políticas que se vienen sosteniendo desde el gobierno.

