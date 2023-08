Con Lionel Messi en el banco, Inter Miami vence a New York Red Bulls

Las Garzas, invictas desde la llegada de la Pulga, visitan al conjunto neoyorquino con la ilusión de iniciar la remontada en la MLS, donde ocupan el último puesto de la Conferencia Este.

Con la presencia del crack argentino Lionel Messi en el banco de los suplentes, Inter Miami visita a New York Red Bulls por la fecha 28 de la MLS, con el objetivo de iniciar la recuperación del equipo en esa competencia, luego de la coronación en la Leagues Cup y la clasificación a la final en la US Open Cup.

El partido se juega desde las 20:30 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey y podría significar el debut de Messi en la liga de los Estados Unidos.

En la MLS, las Garzas están haciendo la peor campaña en lo que va de la temporada, con apenas cinco victorias, tres empates y 14 derrotas, por lo que ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades.

Inter Miami no gana hace 11 partidos en el torneo doméstico, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del técnico Gerardo Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

Durante los primeros 20 minutos se lo vio al local tomando el protagonismo, intentando manejar la pelota y presionando alto para dificultar la salida del equipo del Tata Martino, pero sin crear ocasiones claras de gol.

A los 34 minutos, Inter Miami quedó mal parado y New York salió rápido de contra, Luquinhas desbordó por la izquierda y sacó un centro atrás para Omir Fernández quien increíblemente, solo frente al arco, la tiró afuera.

Y apenas tres minutos después, las Garzas aprovecharon una segunda jugada luego de una pelota parada, Diego Gómez recibió solo adentro del área y con un toque sutil el paraguayo anotó su primer gol en el Inter Miami y abrió la cuenta.

En el final del primer tiempo, a los 43 minutos, el árbitro cobró penal para New York por una supuesta mano de David Ruiz, pero tras revisar la jugada en el VAR dio marcha atrás ya que pudo ver claramente que la pelota le pegó en el hombro.

Aún con Messi en la banca, el Inter Miami está derrotando al NY Red Bull 👏🦩. pic.twitter.com/UlFNYEslE4 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 27, 2023

Fuente: Mendoza Post