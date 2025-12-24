Facebook X-twitter Youtube Instagram

Con manos creativas y corazón reciclado: Marcela llenó de espíritu navideño los rincones de La Consulta

Se trata de una vecina que se destaca no solo por hacer acciones de solidaridad sino también por agasajar año tras año a los Bomberos Voluntarios de San Carlos.

En vísperas de la Navidad, una vecina de La Consulta se convirtió en protagonista de un gesto que conmovió a toda la comunidad. Marcela Lescano, conocida por su calidez y compromiso con el barrio, dedicó el día de ayer a embellecer distintos rincones del pueblo con decoraciones navideñas hechas a mano.

Leer también : Marcela, una vecina de La Consulta desde hace cinco años recibe a los Bomberos Voluntarios en su casa para festejar su día

Desde distintos puntos de Las Consulta como el tradicional laguito y la plaza del barrio Aconcagua II, los vecinos se sorprendieron al despertar con algunas guirnaldas, estrellas y adornos coloridos que transformaron el paisaje cotidiano en un escenario festivo.

En diálogo con El Cuco Digital, Marcela expresó: “Con mucho amor y lo poquito que pude hacer con cosas recicladas, hechas para todos”.

