Con más de 50 mil personas y los shows de Nicki Nicole, Ciro y NTVG, Godoy Cruz celebró la Fiesta de la Cerveza

Fueron 3 noches de música, gastronomía, paseo de emprendedores, mucha diversión y por supuesto, los clásicos puestos cerveceros.

Godoy Cruz celebró su 15° edición de la Fiesta de la Cerveza, la fiesta más grande del oeste argentino. Este año Nicki Nicole, Ciro y los Personas y No te Va a Gustar fueron los encargados de los cierres durante las tres veladas que tuvo el evento que convocó a unas 50 mil personas.

El viernes fue la primera noche. Después del duro partido de Argentina contra Países Bajos, el público empezó a llegar al predio de Cipolletti y Mosconi donde no faltaron las camisetas albicelestes.

Niki Nicole

Nicki Nicole, que por supuesto salió a cantar con la celeste y blanca de Leo Messi, le puso broche de oro a la jornada con un toque que arrancó con Colocao.

Nicki Nicole cerró la primera noche. Foto: El Cuco Digital

Después, sonaron Mala Vida, Cuando te veo y Plegarias, Toa la vida y Entre nosotros.

Foto: El Cuco Digital

También incluyó en el repertorio Baby, Intoxicao, Nobidy like you, No toke mis nak, Ella no es tuya, Otra noche, Frío, Mamichula, Ya me fui y Wapo Traketero.

Foto: El Cuco Digital

Foto: El Cuco Digital

Previamente, se subieron a las tablas las bandas mendocinas VHS, La Blunty, La Lucía, Maurito and the Rufos y Alejo y Valentín, todas elegidas por concurso integrado por un jurado de gestores culturales, especialistas y artistas.

Ciro y los Persas junto a la Filarmónica

El cierre de la segunda noche estuvo a cargo de Ciro y los Persas, que por tercer año cantaron en la Fiesta de la Cerveza.

Después de sus recitales en 2015 y 2019, el ex líder de Los Piojos estuvo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza en la primera parte del recital.

Pacífico abrió el repertorio sinfónico, que incluyó temas como Ando Ganas, Antes y Después, Agua, Dientes de Cordero y Astros, entre otras.

Uno de los momentos más emotivos fue durante Canción de Cuna, ya que Ciro compartió la voz con la pequeña cantante mendocina Josefina Guevara Villar.

Ciro junto a Josefina Guevara Villar, interpretando Canción de cuna. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

En la segunda parte, ya sin la orquesta, llegaron Pistolas, Me gusta, Como Alí, Vas a bailar, Tan solo, Mirenla, Ciudad Animal, Insisto, Farolito y Astros, pero en su versión más rockera.

Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Ya en el final, sorprendió versionando Rezo, del Flaco Luis Alberto Spinetta y el Himno Nacional con la armónica, dedicado especialmente a Lionel Messi y la Selección.

Karamelo Santo

Previamente, los mendocinos de Karamelo Santo, arribaron con su rock, reggae, cumbia y punk.

La banda cuyana celebró sus 30 años en el escenario cervecero, donde también le rindió homenaje a Marciano Cantero al tocar La Muralla Verde.

De igual forma, cinco grupos mendocinos tocaron en la antesala. Se trata de Agitados, Perro Cochino, Venus Miente, El Álamo y Chancho Va.

No te va Gustar

En la última noche, el grupo uruguayo No te va Gustar puso el broche de oro.

Ante más de 20 mil personas y en su última presentación del año en Argentina, hicieron un mix entre clásicos y nuevos temas.

La Rama inició la lista, que siguió con Al vacío, A las nueve, No te imaginas, Tan lejos, Verte reir, Dejo atrás y El error.

Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Siguieron con El camino, De nada sirve, Maldito momento, No necesito nada, Josefina, Clara, Villanos.

Para el final, fue el turno de La única voz, Venganza, Chau, Prendido fuego y Cero a la izquierda, Te voy a llevar, No hay dolor, Con el viento y Fuera de control.

Mientras Pensar y No era cierto un exitoso capítulo cervecero.

Conociendo Rusia

Conociendo Rusia, en la antesala, estuvo por primera vez en el escenario del parque San Vicente.

El proyecto de Mateo Sujatovich hizo sonar algunos de sus temas más conocidos.

Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

El show arrancó con 30 años, Tu encanto, Se me hizo tarde, Puede ser y Otra oportunidad.

También cantaron Cosas para decirte, La puerta, A la vez, No aguanto más y el conocido Cabildo y Juramento.

Para el cierre llegó Quiero que me llames, Loco en el desierto y una versión de Rezo, de Luis Alberto Spinetta.

Previamente, las bandas mendocinas Camila Coccia, Fantasmas del Subsuelo, Lexy Frank, Toby Deltin y Batos completaron las 15 que fueron elegidas en el 7º concurso, que se realiza para fomentar e impulsar el arte local.

Mucho más que un recital

En el capítulo 15 del festival, hubo variadas alternativas de stands con juegos y premios.

Además de los shows musicales, el público tuvo para elegis entre las más diversas opciones.

Por ejemplo, un puesto de intercambio de figuritas del mundial y una tienda creativa.

El costado solidario lo dio el Beer Truck municipal, cuya recaudación será destinada al Banco de Alimentos Mendoza.

La prevención dijo presente con dos puntos de vacunación en los ingresos y la iniciativa de conductor designado y el simulador de manejo.

Ante las altas temperaturas pronosticadas, hubo seis puestos de hidratación.

Finalmente, la impronta sustentable la dieron las acciones que se realizaron para conseguir a carbono neutralidad del evento.

Es el caso del programa para canjear botellas plásticas y latas por carga para la tarjeta SUBE y otros beneficios (EcoCanje).

Así como el estacionamiento de bicis, la medición de la huella de carbono, el compostaje de residuos orgánicos y el uso de ecovasos, entre otras.