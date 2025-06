Con mucho dolor despiden en las redes a Arian Reinoso, la víctima fatal del accidente de San Carlos

Tenía 12 años y viajaba como acompañante en el Renault 19 junto a sus hermanos y madre.

Una tragedia nuevamente golpeó al Valle de Uco, durante la madrugada del domingo, cuando una camioneta impactó por atrás a un Renault 19, donde viajaba una familia. Como consecuencia del terrible accidente que tuvo lugar en Ruta 40 y Pellegrini, Arian Reinoso, de 12 años perdió la vida.

Familiares, amigos y conocidos de la familia Reinoso, una vez conocida la tragedia, comenzaron a inundar las redes sociales de mensajes de despedida para Arián.

“Hoy me toca despedirte y decirte adiós, porque ya no te voy a ver más. ¿A quién le voy a decir ahora que me cante una tonada? Mi petiso Arián te voy a extrañar, siempre te voy a recordar como mi petiso el de la tonada de la mochila azul”, fue lo que escribió un familiar.

“Descansa en paz, te vamos a extrañar, Arian, fueras a la familia, no hay palabras para tanto dolor que Dios lo reciba en sus brazos y brille para él la luz infinita”, escribió otra persona en Facebook.

“Nuestras condolencias y muestras de cariño para la familia que en paz descanse, Arian Reinoso, ángel de Dios, dale fuerzas a tus papis, paz y consuelo en esta pérdida irreparable. Una oración para su almita”.