Con protocolos de por medio, la ONG Acción Salvaje de San Carlos atiende diariamente cerca de 80 animales

Todos los ejemplares se encuentran en buen estado de salud.

Pese a la pandemia y cuarentena que atraviesa el país, la Asociación S.O.S Acción Salvaje ubicada en el departamento de San Carlos, continúa trabajando en promover, colaborar y generar programas destinados a la preservación y subsistencia de las especies de flora y fauna autóctonas.

Actualmente cerca de 80 animales viven allí, como cóndores, pumas, liebres, caranchos,chimangos, tortugas, águilas moras, guanacos, un mono carayá nativo del norte de Argentina y los dos pichones de cóndores que se siguen criando en aislamiento humano, una hembra rescatada en Neuquén y un macho que nació en cautiverio en La Rioja, entre otros tantos.

“Todos se encuentran en buen estado, no hemos tenido ningún problema con respecto a la pandemia y a la cuarentena; nosotros seguimos trabajando con normalidad tomando todas las precauciones y teniendo en cuanta los protocolos que se han dictado” comentó a El Cuco Digital Eduardo Furlán, al frente de la Asociación.

Por otro lado, Furlán contó que cuando comenzó la pandemia decidieron colocar una cabina de desinfección que les permitiera poder higienizarse e ingresar al lugar: “En un principio hicimos colocar una cabina de desinfección para nosotros, los técnicos que estamos en el centro, o si va alguna visita que en este caso puede ser Recursos Naturales o gente de la Secretaría de Ambiente”.

También, el presidente de la ONG comentó que “muchos centros a nivel nacional han tenido problemas económicos ya que no pueden dejar entrar gente y no cobran entrada. Nosotros en eso no tenemos problemas porque el centro siempre ha estado cerrado al público y la compra de alimento lo hacemos con dinero privado o donaciones (…) Pero todo bien, la verdad que los animales están muy bien” destacó.

Para cerrar, Eduardo Furlán aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes siempre están colaborando con donaciones para la alimentación y mantenimientos de los animales y recordó que ante cualquier consulta pueden llamar al 2622-402864