Con Río Franco como figura destacada, este domingo hay carreras en el Hipódromo de Mendoza

Vientos del Sur, Furioso Decano, French Frank y Hola Frank, también serán de la partida.
Este próximo domingo, el Hipódromo de Mendoza, nuevamente abrirá sus puertas para ofrecer una carta de 12 carreras entre largas y cortas, con presencia de los caballos más destacados de la provincia.
Desde Tupungato, estarán presentes, los SPC Río Franco, en el clásico Día de la Tradición, sobre los 1400 metros, Furioso Decano y Vientos Del Sur, en el especial “Homenaje al peón del hipódromo”, sobre los 1800 metros, Hola Frank, en una prueba para ganadoras de una competencia, sobre los 1300 metros y French Frank, se presentará en prueba para ganadores sobre los 1400 metros. Todos los caballos pertenecen al Stud Don Cristóbal.
Cronograma de carreras
1ra carrera – 1100 metros – 10 horas
(Perdedores)
1-Code Keeper
2-Master Yoda
3-Hotelabeja
4-El Corso
5-Soy Parte
6-El Gran Dorado
2da carrera – 400 metros – 10.40 horas
(Concertada)
1-Perfecto Key
2-Mercantina
3-Sonrisa
3ra carrera – 1200 metros – 11.20 horas
(Perdedoras – 4 años)
1-La Rigoneta
2-Elenis
3-Soy Dahlia
4-Luz Paisana
5-Maxmoi
6-Mythological
6-Minerva Rye
4ta carrera – 1200 metros – 12.10 horas
(Perdedoras – 3 años)
1-Hi Ultra
2-Liberty Talk
3-It’s My Life
4-Axion
5-Beach Song
6-Vasquito Terco
7-Smile Texano
8-JLF Pampa
5ta carrera – 260 metros – 13 horas
(Concertada)
1-Galán Rig
2-Rayito
3-Pochita
4-Don Oscar
6ta carrera – 325 metros – 13.40 horas
(Concertada)
1-Chompi
2-Yellow Gaga
3-Amethyst
4-For Saver
7ma carrera – 1400 metros – 14.20 horas
(Ganadores de una)
1-Latin Jazz
2-Costabal
3-Maximun Game
4-Danzante Sky
5-French Frank
6-Giant Killer
7-I’m The Best
8-Baby Indal
9-Equipo Que Gana
8va carrera – 1300 metros – 15 horas
(Ganadoras de una)
1-Hola Frank
2-Turvasa
3-Global Peggy
4-Edoarda Now
5-Casserta
6-Smart Moon
7-Hard Luck Woman
8-Emmpatia
9na carrera – 1200 metros – 15.45 horas
(Ganadores de dos y tres carreras)
1-Blue Risk
2-Mojadito
3-Don Sereno
4-Didáctico
5-Soy Leñatero
6-Pérsicco Boy
7-Corajudo
10ma carrera – 1800 metros – 16.30 horas
Especial: “Homenaje al Peón del Hipódromo de Mendoza”
1-Back Story
2-Fest King
3-Irlam
4-The Gun
5-Escape Hatch
6-Kennedy Back
7-Furioso Decano
8-Vientos del Sur
9-Super Fantasy
11ma carrera – 1400 metros – 17.10 horas
Clásico: “Día de la Tradición” – Copa: “Sr. Raúl Octavio Gabrielli”
1-Cursi Man
2-Río Franco
3-Roberts Hit
4-Capo Man
5-French Champion
12ma carrera – 525 metros – 18 horas
Clásico: “Sr. Ramón Chena”
1-Evo Tormentoso
2-Ipolito
3-Emperador Lake
Foto: José Maluf