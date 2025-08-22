Facebook X-twitter Youtube Instagram

Con Río Franco como una de las principales figuras, este domingo hay carreras en el Hipódromo de Mendoza

Se disputarán en total 12 carreras, 7 largas y 5 cortas.

Este próximo domingo 24 de agosto, se disputará una nueva reunión en el Hipódromo de Mendoza, donde se disputarán un total de 12 carreras, 7 serán largas donde se destaca el “Clásico General San Martín” y dos preparatorios, entre ellos el “República de Chile”.

De los caballos destacados que estarán en el disco aparecen Río Franco, de gran presente, y Del Otario. Ambos estarán presentes en el preparatorio del “República de Chile”. 

Vientos del Sur, estará en el Clásico General San Martín. El caballo, que pertenece a la Familia López, es uno de los principales candidatos de la carrera que se disputará sobre la distancia de los 1400 metros.

Cronograma de las carreras

1ra carrera – 1100 metros – 10 horas
1-Tibetana Free
2-My Sweet Baby
3-Luna Rye
4-La Queja
5-Turvasa
6-La Plusbelle
7-Emma Blanca
8-Chan Itza

2da carrera – 1200 metros – 10.40 horas
1-Convoy Jarana
2-Furioso Decano
3-Galán Love
4-Don Sereno
5-Soy Leñatero
6-General Spring
7-Quincy King

3ra carrera – 1500 metros – 11.20 horas

Especial “Día del Veterinario” 
1-Portal de Belén
2-Global Peggy
3-Viejo Verde
4-Tea Cima
5-Shaked
6-Polignac

4ta carrera – 1400 metros – 12 horas

 preparatorio de pollas, potrillos y potrancas 
1-Amor Cósmico
2-Easy Pease
3-Birthday Song
4-Ignatius
5-Todo En Claro
6-Santo Frank
7-Hi Ultra
8-India Yamile

5ta carrera – 400 metros – 12.40 horas
1-Pupila Marquesa
2-Optimist Boy
3-Do Mango
4-Vilidado Boy

6ta carrera – 450 metros – 13.20 horas
1-Perfecto Key
2-Baskara Babel
3-Mercantina

7ma carrera – 1000 metros – 14 horas

 especial Sebastián Cutugno
1-Smart Moon
2-Emmpatía
3-Invitala
4-Doña Ñeca
5-Ya Te Veo
6-Etruria Song
7-Island Dream

8va carrera – 325 metros – 14.40 horas  “Clásico Comercial Oeste”
1-Wachiturrina
2-Pandillero Key
3-Holmes

9na carrera – 450 metros – 15.20 horas  “Clásico “Agosto”
1-Pacha Kutty
2-Loco Por Este
3-Giant Circle

10ma carrera – 1400 metros – 16 horas  “Clásico General San Martín” 
1-No Lo Soñé
2-Capo Man
3-Tweedy Sun
4-Corajudo
5-Vientos del Sur
6-Mojadito
7-Estilo Único
8-Blue Risk

11ma carrera – 1800 metros – 16.40 horas  especial preparatorio “Clásico República de Chile”
1-Escape Hatch
2-Del Otario
3-Camorrero Scat
4-Equipo Que Gana
5-Back Story
6-The Gun
7-Kennedy Back
8-Río Franco

12da carrera – 500 metros – 17.20 horas 
1-Bat Edition
2-Bolster
3-Stormy Bird
4-Basko Santo
5-Storm Sweet
6-Dont Stonem

