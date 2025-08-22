Con Río Franco como una de las principales figuras, este domingo hay carreras en el Hipódromo de Mendoza

Se disputarán en total 12 carreras, 7 largas y 5 cortas.

Este próximo domingo 24 de agosto, se disputará una nueva reunión en el Hipódromo de Mendoza, donde se disputarán un total de 12 carreras, 7 serán largas donde se destaca el “Clásico General San Martín” y dos preparatorios, entre ellos el “República de Chile”.

De los caballos destacados que estarán en el disco aparecen Río Franco, de gran presente, y Del Otario. Ambos estarán presentes en el preparatorio del “República de Chile”.

Vientos del Sur, estará en el Clásico General San Martín. El caballo, que pertenece a la Familia López, es uno de los principales candidatos de la carrera que se disputará sobre la distancia de los 1400 metros.

Cronograma de las carreras

1ra carrera – 1100 metros – 10 horas

1-Tibetana Free

2-My Sweet Baby

3-Luna Rye

4-La Queja

5-Turvasa

6-La Plusbelle

7-Emma Blanca

8-Chan Itza

2da carrera – 1200 metros – 10.40 horas

1-Convoy Jarana

2-Furioso Decano

3-Galán Love

4-Don Sereno

5-Soy Leñatero

6-General Spring

7-Quincy King

3ra carrera – 1500 metros – 11.20 horas

Especial “Día del Veterinario”

1-Portal de Belén

2-Global Peggy

3-Viejo Verde

4-Tea Cima

5-Shaked

6-Polignac

4ta carrera – 1400 metros – 12 horas

preparatorio de pollas, potrillos y potrancas

1-Amor Cósmico

2-Easy Pease

3-Birthday Song

4-Ignatius

5-Todo En Claro

6-Santo Frank

7-Hi Ultra

8-India Yamile

5ta carrera – 400 metros – 12.40 horas

1-Pupila Marquesa

2-Optimist Boy

3-Do Mango

4-Vilidado Boy

6ta carrera – 450 metros – 13.20 horas

1-Perfecto Key

2-Baskara Babel

3-Mercantina

7ma carrera – 1000 metros – 14 horas

especial Sebastián Cutugno

1-Smart Moon

2-Emmpatía

3-Invitala

4-Doña Ñeca

5-Ya Te Veo

6-Etruria Song

7-Island Dream

8va carrera – 325 metros – 14.40 horas “Clásico Comercial Oeste”

1-Wachiturrina

2-Pandillero Key

3-Holmes

9na carrera – 450 metros – 15.20 horas “Clásico “Agosto”

1-Pacha Kutty

2-Loco Por Este

3-Giant Circle

10ma carrera – 1400 metros – 16 horas “Clásico General San Martín”

1-No Lo Soñé

2-Capo Man

3-Tweedy Sun

4-Corajudo

5-Vientos del Sur

6-Mojadito

7-Estilo Único

8-Blue Risk

11ma carrera – 1800 metros – 16.40 horas especial preparatorio “Clásico República de Chile”

1-Escape Hatch

2-Del Otario

3-Camorrero Scat

4-Equipo Que Gana

5-Back Story

6-The Gun

7-Kennedy Back

8-Río Franco

12da carrera – 500 metros – 17.20 horas

1-Bat Edition

2-Bolster

3-Stormy Bird

4-Basko Santo

5-Storm Sweet

6-Dont Stonem