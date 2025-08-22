Con Río Franco como una de las principales figuras, este domingo hay carreras en el Hipódromo de Mendoza

Se disputarán en total 12 carreras, 7 largas y 5 cortas.
Este próximo domingo 24 de agosto, se disputará una nueva reunión en el Hipódromo de Mendoza, donde se disputarán un total de 12 carreras, 7 serán largas donde se destaca el “Clásico General San Martín” y dos preparatorios, entre ellos el “República de Chile”.
De los caballos destacados que estarán en el disco aparecen Río Franco, de gran presente, y Del Otario. Ambos estarán presentes en el preparatorio del “República de Chile”.
Vientos del Sur, estará en el Clásico General San Martín. El caballo, que pertenece a la Familia López, es uno de los principales candidatos de la carrera que se disputará sobre la distancia de los 1400 metros.
Cronograma de las carreras
1ra carrera – 1100 metros – 10 horas
1-Tibetana Free
2-My Sweet Baby
3-Luna Rye
4-La Queja
5-Turvasa
6-La Plusbelle
7-Emma Blanca
8-Chan Itza
2da carrera – 1200 metros – 10.40 horas
1-Convoy Jarana
2-Furioso Decano
3-Galán Love
4-Don Sereno
5-Soy Leñatero
6-General Spring
7-Quincy King
3ra carrera – 1500 metros – 11.20 horas
Especial “Día del Veterinario”
1-Portal de Belén
2-Global Peggy
3-Viejo Verde
4-Tea Cima
5-Shaked
6-Polignac
4ta carrera – 1400 metros – 12 horas
preparatorio de pollas, potrillos y potrancas
1-Amor Cósmico
2-Easy Pease
3-Birthday Song
4-Ignatius
5-Todo En Claro
6-Santo Frank
7-Hi Ultra
8-India Yamile
5ta carrera – 400 metros – 12.40 horas
1-Pupila Marquesa
2-Optimist Boy
3-Do Mango
4-Vilidado Boy
6ta carrera – 450 metros – 13.20 horas
1-Perfecto Key
2-Baskara Babel
3-Mercantina
7ma carrera – 1000 metros – 14 horas
especial Sebastián Cutugno
1-Smart Moon
2-Emmpatía
3-Invitala
4-Doña Ñeca
5-Ya Te Veo
6-Etruria Song
7-Island Dream
8va carrera – 325 metros – 14.40 horas “Clásico Comercial Oeste”
1-Wachiturrina
2-Pandillero Key
3-Holmes
9na carrera – 450 metros – 15.20 horas “Clásico “Agosto”
1-Pacha Kutty
2-Loco Por Este
3-Giant Circle
10ma carrera – 1400 metros – 16 horas “Clásico General San Martín”
1-No Lo Soñé
2-Capo Man
3-Tweedy Sun
4-Corajudo
5-Vientos del Sur
6-Mojadito
7-Estilo Único
8-Blue Risk
11ma carrera – 1800 metros – 16.40 horas especial preparatorio “Clásico República de Chile”
1-Escape Hatch
2-Del Otario
3-Camorrero Scat
4-Equipo Que Gana
5-Back Story
6-The Gun
7-Kennedy Back
8-Río Franco
12da carrera – 500 metros – 17.20 horas
1-Bat Edition
2-Bolster
3-Stormy Bird
4-Basko Santo
5-Storm Sweet
6-Dont Stonem