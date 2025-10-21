Con talento y esfuerzo, Benjamín Gómez llega al Torneo Internacional de Hockey: necesita el último empujón para poder pagar su traje de arquero

El torneo se realizará en Concordia, Entre Ríos 15, 16 de noviembre. Además, participará junto a Thiago Suárez (San Carlos), Bruno Furiasse y Julián Rodríguez (Tunuyán), Laureano Bravo (Tupungato).

Benjamín Gómez, un joven oriundo de Tupungato, fue visto en un partido amistoso entre Lobas y Tupungato Hockey, donde su destacado desempeño lo llevó a ser convocado para formar parte del Seleccionado mendocino de Hockey Social. El torneo se disputó en Alta Gracia, Córdoba, y según relató su padre en comunicación con El Cuco Digital, el equipo obtuvo el podio mayor. Además, Benjamín fue seleccionado para continuar en este nuevo desafío deportivo.

Aunque lleva poco tiempo como arquero, su padre reconoce en él una cualidad única: la persistencia y el compromiso con su equipo. “Lo da todo”, expresó con orgullo. Benjamín practica hockey desde hace un año y medio, de los cuales siete meses los ha dedicado exclusivamente a la posición de arquero. “Creemos como papás que este deporte lo es todo para él”, agregó.

En cuanto a su preparación, su padre detalló que entrena de lunes a viernes con ambos equipos: tres veces por semana en Tupungato y dos en Tunuyán, siempre con la cabeza puesta cien por ciento en lo que se viene. La familia se muestra feliz y orgullosa por los logros que Benjamín ha alcanzado en tan poco tiempo.

Sin embargo, este crecimiento deportivo viene acompañado de desafíos económicos. La familia solicita ayuda a la comunidad para que Benjamín pueda contar con su propio equipo de arquero, ya que debieron devolver el que le prestaban. Además, deben afrontar gastos de viaje, hospedaje y viáticos.

“Estamos organizando sorteos, rifas y bingos. En particular, al tener un gasto tan costoso como es el equipo completo de arquero, estamos pidiendo a quienes deseen colaborar, con lo mínimo que sea, todo suma”, explicó su padre. Las contribuciones pueden realizarse al alias BENJA.GOMEZ.VIAJE (en mayúscula), a nombre de Benjamín Emanuel Gómez.

Finalmente, su padre destaca también que su hijo “es arbitro en este deporte lo cual dirige varios partidos los fines de semana para lograr recaudar fondos para sus gastos”.