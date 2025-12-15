Con un 11 a 0 en el global, Eugenio Bustos quedó eliminado del Torneo Regional

FADEP se impuso 8 a 0 y cerró la llave con un contundente 11 a 0.

Tras el partido de ida, donde Eugenio Bustos había caído por 3 a 0, ayer domingo se jugó la vuelta en la cancha de los “funebreros”, donde los dirigidos por Diego Pozo mostraron superioridad desde el arranque e hicieron pesar la jerarquía de sus jugadores.

El partido terminó con un contundente 8 a 0 con goles en el primer de Brandon Cuello, Luciano Ortega, Tomás López, Brian Zabaleta y Gonzalo Klusener en cuatro oportunidades. Con este resultado, el equipo de Liga Mendocina cerró la llave con un contundente 11 a 0.

De esta forma, los dirigidos por Zarate y Barzola, finalizaron su participación en el Regional y volverá a competir a las instancias finales del torneo local. Por su parte, el elenco que tiene como presidente a Sebastián Torrico, juagará la siguiente ronda frente a Atlético Argentino, que superó por penales a Juventud Alianza en San Juan.