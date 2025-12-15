Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 15, 2025

logo el cuco digital

Con un 11 a 0 en el global, Eugenio Bustos quedó eliminado del Torneo Regional

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

FADEP se impuso 8 a 0 y cerró la llave con un contundente 11 a 0.

Tras el partido de ida, donde Eugenio Bustos había caído por 3 a 0, ayer domingo se jugó la vuelta en la cancha de los “funebreros”, donde los dirigidos por Diego Pozo mostraron superioridad desde el arranque e hicieron pesar la jerarquía de sus jugadores.

El partido terminó con un contundente 8 a 0 con goles en el primer de Brandon Cuello, Luciano Ortega, Tomás López, Brian Zabaleta y Gonzalo Klusener en cuatro oportunidades. Con este resultado, el equipo de Liga Mendocina cerró la llave con un contundente 11 a 0.

De esta forma, los dirigidos por Zarate y Barzola, finalizaron su participación en el Regional y volverá a competir a las instancias finales del torneo local. Por su parte, el elenco que tiene como presidente a Sebastián Torrico, juagará la siguiente ronda frente a Atlético Argentino, que superó por penales  a Juventud Alianza en San Juan.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

La historia de Colonia Las Rosas que llegó a TN y ya es famosa en todo el país

Tupungato: mientras dormía y los vecinos intentaban despertarla le robaron la bicicleta

El Senado adelantó el tratamiento de San Jorge: mirá la sesión en vivo

Tunuyán: manejaba un auto sin papeles e intentó escapar de un control de Preventores

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO