Con un alto presentimos de alumnos y docentes, las escuelas de Mendoza retomaron sus actividades

Miles alumnos de trayectorias débiles, de primaria y secundaria, empezaron las clases de apoyo.

Las escuelas de Mendoza retomaron sus actividades presenciales. Estudiantes de Primaria y Secundaria (técnica y orientada), durante este miércoles comenzaron el período de apoyo escolar a las trayectorias débiles. Desde el Gobierno aseguran que fue muy alta la asistencia de los alumnos convocados para estas primeras clases; mientras que el presentismo docente fue completamente normal –según los registros del GEM, superó el 98%-.

Con el propósito de vivenciar el regreso de los estudiantes y conversar con directores, docentes y personal de los establecimientos, el director general de Escuelas José Thomas, en la mañana de ayer visitó cuatro escuelas de diferentes niveles y modalidades

En su primera visita, el titular de la DGE, acompañado por el director de Educación Técnica y Trabajo, Carlos Daparo y el coordinador de Delegaciones, Gustavo Capone llegó hasta la escuela técnico industrial Nº 4-003 Emilio Civit, de Maipú, donde más de un centenar de alumnos de trayectorias débiles asistieron para iniciar el ciclo lectivo 2021 de manera presencial. El titular de la DGE, continuó su recorrida en el establecimiento 1-482 Tomás Alva Edison, de Guaymallén, también se acercó a otra escuela primaria, la 1-272 Domingo Bombal, de Ciudad, y culminó en la Secundaria 9-002 Normal Tomás Godoy Cruz, también ubicada en Ciudad.

Respecto a la jornada vivida, Thomas declaró: “Para la educación mendocina es un día de felicidad absoluta y también de gratitud hacia los docentes. Para mí, ver ese patio, con el izado de la bandera, fue muy emotivo. Hoy hay 160 alumnos de 800, y en estos días van a pasar más de 200 chicos. Estamos empezando este 10 de febrero para recuperar los aprendizajes que no tuvieron el año pasado, aunque esta escuela y la gran mayoría de las escuelas de Mendoza han estado muy en contacto con sus alumnos. Creo que la tarea que han hecho los docentes es muy importante y hoy se nota: los chicos y los docentes están muy contentos”.

A continuación, el director general de Escuelas anunció que el viernes viajará a Buenos Aires para asistir al Consejo Federal de Educación, en donde se definirán los protocolos a seguir. “Las resoluciones del Consejo Federal hablan de cómo tienen que trabajar los docentes, hablan del derecho a la desconexión (que es absolutamente justo), hablan de los formatos pedagógicos ideales a utilizar; como por ejemplo que si hay alternancias, los docentes entreguen en la presencialidad todo el material para que el alumno pueda trabajar de forma autónoma, y eso no sobrecargue al docente, que no le exija la conexión. Porque no queremos sobrecargar a los docentes. El año pasado fue un año de sobrecarga para todo el mundo. Nosotros hoy debemos, con la presencialidad, bajar esos requerimientos de sobrecarga laboral”, puntualizó.

Respecto a lo edilicio, el funcionario declaró que la DGE está trabajando para que el 100% de las escuelas estén operativas desde lo epidemiológico. “Es decir: que tengan agua, que no tengan problemas de cloacas, que no haya problemas de baño, de ventilación, etc, porque los problemas de infraestructura escolar no se resuelven en un año, llevan tiempo”, afirmó.

Consultado por la relación con el gremio del personal educativo, Thomas se mostró muy positivo: “Debo aclarar que en la reunión intersectorial con el SUTE tuvimos muy buen diálogo. Así como venía siendo algo dífìcil, en el día de ayer tuvimos muy buen diálogo pensando en el inicio de clases. Nosotros sabemos que faltan cosas, pero el desafío es construir, porque la educación es lo único que nos va a salvar como sociedad. Es lo que marca el futuro de Mendoza”, añadió Thomas.

