Con un total de 61 proyectos presentados, el diputado nacional, Martín Aveiro presentó su informe de gestión legislativa 2024-2025

Veintitrés Proyectos de Ley, veintitrés Proyectos de Declaración y quince Proyectos de Resolución. El informe menciona los de autoría propia; no se indican los que se han firmado y acompañado con otros legisladores.

Martín Aveiro, quien ocupa una de las bancas nacionales en la Cámara de Diputados por la provincia de Mendoza, puso a disposición un informe de su gestión como legislador, donde muestra todos los proyectos presentados durante el período 2024-2025.

En una comunicación sostenida desde El Cuco Digital con el exintendente de Tunuyán, este mencionó que todos los proyectos son el resultado de un trabajo serio, sostenido y articulado con otros actores, que busca mejorar la vida cotidiana de las familias argentinas, sin pretender ser chicanas políticas momentáneas. La mayoría tiene un perfil orientado al fortalecimiento de las capacidades del Estado tanto nacional como local, la ampliación de derechos sociales, la transparencia fiscal, el sostenimiento del empleo y la dinamización de sectores estratégicos como el turismo y el trabajo.

Según comentó, entre los proyectos que se destacan, uno de ellos busca aliviar a las familias más vulnerables, reintegrándoles el IVA en los consumos de la canasta básica. Otro de los proyectos presentados busca eximir del pago de IVA a municipios y comunas, buscando aliviar la carga fiscal y permitiendo una mayor inversión directa en obras y servicios locales. Este proyecto lleva la firma de más de dos mil intendentes de todo el país.

En materia de desarrollo económico, Aveiro explicó que uno de los proyectos presentados busca crear un Programa de Asistencia a la Actividad Privada en Emergencias, que asiste a las empresas con los sueldos en casos de desastres naturales. En cuanto al turismo, varios proyectos apuntan a sostener y dinamizar el sector: el PROSETUR para evitar despidos y sostener empresas turísticas; un programa de incentivos a la actividad turística y economías regionales con créditos al consumo y beneficios fiscales; y la modificación de la Ley de Feriados para promover fines de semana largos específicos que fortalezcan la actividad.

Finalmente, Aveiro mencionó que los proyectos son el resultado de un trabajo serio y responsable, que busca, sobre todo, resolver los problemas que tienen las familias argentinas, la producción y las economías regionales, y que no son tenidos en cuenta.

