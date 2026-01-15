“Con un tramontina y al corazón”: apuñalaron a un hombre en Colonia Las Rosas durante la madrugada

Por el momento, la investigación está en pleno curso y no hay detenidos, según informaron las autoridades.

Un hombre ingresó a la guardia del hospital Scaravelli, en horas de la madrugada de este jueves, presentando una herida de arma blanca en la zona del tórax. Por el hecho, las autoridades informaron que la investigación está en curso y no hay detenidos.

Las primeras informaciones aportadas a El Cuco Digital, el sujeto presentaba una herida de arma blanca en la zona del tórax del lado izquierdo, por lo que se le realizaron los primeros estudios para descartar que tenga órganos afectados.

Por su parte, desde la Comisaría 65 de Vista Flores, informaron que la causa está en plena investigación y por el momento no hay personas detenidas.

Según algunas fuentes, el hombre recibió una puñalada con un cuchillo tipo tramontina. La herida se ubica justo en la zona del corazón, aunque no habría causado daño de gravedad.

Aunque la versión no ha sido confirmada, y el proceso se encuentra en plena investigación, la puñalada podría haber sido dada por la pareja del hombre.

El sujeto, que fue atendido en el hospital Scaravlli, quedó fuera de peligro, en observación, y a espera de que disminuyera el alto grado de alcohol que habría presentado.