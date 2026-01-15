Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 15, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 15, 2026

logo el cuco digital

“Con un tramontina y al corazón”: apuñalaron a un hombre en Colonia Las Rosas durante la madrugada

Imagen ilustrativa
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por el momento, la investigación está en pleno curso y no hay detenidos, según informaron las autoridades.

Un hombre ingresó a la guardia del hospital Scaravelli, en horas de la madrugada de este jueves, presentando una herida de arma blanca en la zona del tórax. Por el hecho, las autoridades informaron que la investigación está en curso y no hay detenidos.

Las primeras informaciones aportadas a El Cuco Digital, el sujeto presentaba una herida de arma blanca en la zona del tórax del lado izquierdo, por lo que se le realizaron los primeros estudios para descartar que tenga órganos afectados.

Por su parte, desde la Comisaría 65 de Vista Flores, informaron que la causa está en plena investigación y por el momento no hay personas detenidas.

Según algunas fuentes, el hombre recibió una puñalada con un cuchillo tipo tramontina. La herida se ubica justo en la zona del corazón, aunque no habría causado daño de gravedad.

Aunque la versión no ha sido confirmada, y el proceso se encuentra en plena investigación, la puñalada podría haber sido dada por la pareja del hombre.

El sujeto, que fue atendido en el hospital Scaravlli, quedó fuera de peligro, en observación, y a espera de que disminuyera el alto grado de alcohol que habría presentado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Riña en Tunuyán habría terminado con un hombre fallecido

Riña con heridos en Tunuyán: cómo evoluciona el joven que fue gravemente lesionado

Tras el accidente en Potrerillos, María José Galdame fue dada de alta y se recupera favorablemente

Familia involucrada en accidente en Ruta 40: una niña de un año fue hospitalizada

Tupungato: dejó la moto estacionada frente a su casa y se la robaron

Médico antes que intendente: Morillas asistió a personas heridas en un accidente en la ruta 40

Fue intervenido quirúrgicamente el joven herido en una riña en Tunuyán

La Policía frenó delitos en Tupungato y detuvo a dos hombres

El Ministerio de Seguridad busca blindar el sueldo de policías y penitenciarios en situaciones graves

Dos hombres fueron detenidos por estafar un comercio de Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO