septiembre 11, 2025

logo el cuco digital
Con una gran sorpresa mañana llega Vinicius Dolberth a LO QUE FALTABA por EL CUCO TEVÉ

Como es habitual, habrá juegos y premios para quienes se sumen a la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de El Cuco Digital.

Este viernes a las 20:00 horas, el ciclo de streaming Lo Que Faltaba por El Cuco TeVé recibe a un invitado muy especial: Vinicius Dolberth, joven artista nacido en Brasil, criado en Tunuyán y actualmente radicado en Estados Unidos, donde dio forma a su primer álbum musical.

 En esta edición, Abigail Romo y el profesor Rodrigo Hinojosa serán los encargados de explorar su trayectoria artística, desde sus primeros pasos.

¡No te lo podés perder!

Conectate al canal de YouTube El Cuco Digital este viernes a las 20:00 y activá la campanita para recibir la notificación del directo.

https://youtube.com/@elcucodigital?si=ASdZE80LmmngkHHk

