diciembre 10, 2025

diciembre 10, 2025

Concejal de Tunuyán presenta un proyecto para el riego de las calles de tierra en forma permanente

“El Municipio debería hacer un relevamiento de estos lugares y luego realizar un cronograma”, aseguró Gastón Martín en comunicación con El Cuco Digital .

Con la necesidad de garantizar condiciones mínimas de transitabilidad, higiene y salubridad en dichas calles, el actual edil del departamento de Tunuyán, Gastón Martín, realizó la presentación de un proyecto para garantizar el riego de las calles de tierra de forma permanente.

El proyecto se realizó basándose en los reiterados reclamos, quejas y solicitudes vecinales respecto a la falta de riego de calles, que ocasiona polvo en suspensión, problemas respiratorios y deterioro en la calidad de vida.

“Desde el Municipio se  está trabajando en el asfaltado y es una realidad que cada vez son menos las calles, pero esas calles que hoy no están asfaltadas tienen varias familias viviendo y realmente la pasan mal”, explicó Gastón Martín.

“En estas calles como por ejemplo, Calle Carril Vista Flores, Callejón Magnaet, Calle Otero de Colonia Las Rosas, calle Fuerte, Callejón Belgrano, calle Santillán, años atrás tenías una o dos casas con varios kilómetros de distancia, hoy eso ya no se ve y tener varias familias”.

La mayoría de estos casos lo vez en las zonas retiradas del centro y por lo general en los distritos puntualmente, que es donde hay zonas de producción y en muchas de estas calles hay tránsito de maquinaria pesada”, detalló Martín.

He andado por muchos lugares y según el informe que tenemos en la actualidad en el departamento hay cerca 250 kilómetros de calles de tierra en la actualidad y con esto lo que se busca es solo darle una mejor calidad de vida y evitar las complicaciones que genera el polvo en estas calles”, concluyó Gastón Martín.

