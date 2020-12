Concejales de Tunuyán piden que al Municipio un informe sobre natatorios para evitar accidentes

by | Dic 30, 2020

Los ediles solicitan un documento que especifique qué lugares están habilitados y cuáles son las herramientas de seguridad.

En el marco de una nueva temporada de verano, el bloque de la UCR de Tunuyán presentó un proyecto para solicitar al Municipio que remita un informe sobre natatorios, piletas, campings y clubes para poder usar estas instalaciones con dichos fines recreativos o deportivos.

La iniciativa tiene el objetivo de que el Concejo Deliberante y la comunidad en general conozca cuáles son los lugares que están habilitados y cuáles son los protocolos y medidas de seguridad de cada uno.

“Inspección general debe informar cómo es el estado de cada lugar. Nosotros vemos que a fin de año el municipio no ha informado cuáles son las escuelas de verano, los clubes habilitados, no solo para los tunuyaninos o los valletanos sino también para los turistas que quieran bañarse. La verdad que no hay previsibilidad sobre estas cosas, debiera ser una cuestión natural que se informe cuáles son las piletas habilitadas, natatorias, clubes”, expresó el concejal Paulo González en diálogo con El Cuco Digital.

Este pedido de informe surge a tres años de que un niño de 4 años muriera tras caer a una pileta y casi ahogarse en su primer día de escuela de verano. El pequeño fue trasladado de urgencia en helicoptero al hospital Notti donde falleció tras permanecer en terapia intensiva por más de 10 días.

Según los testigos, durante un recreo, Bruno se sacó el pequeño salvavidas que tenía, se acercó a la orilla de la pileta (en la parte más honda) se agachó y cayó al agua. Por el hecho la Justicia imputó a cuatro personas del lugar.

“Si es una persona que se está iniciando, debería tener los bracitos o un tipo de chaleco dependiendo el peso y la altura, y eso lo determina un profesor de gimnasia que haya tenido la instrucción suficiente para poder hacerlo porque cuando murió ese niño, había adolescentes con la figura de monitor cuidando la pileta y la verdad que no tienen que haber monitores, tienen que haber técnicos específicos que son los profesores de gimnasia que están capacitados para hacer RCP, cualquier tipo de primeros auxilios para poder dar salvataje”, puntualizó.

“No queremos que se informe solo al Concejo Deliberante, sino a toda la comunidad”.