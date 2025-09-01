Facebook X-twitter Youtube Instagram

Concluyó la Semana del Árbol en Tunuyán con la entrega de más de 1.600 ejemplares

El objetivo es generar conciencia, participación y transformación a través del cuidado del arbolado urbano y la recuperación de espacios verdes.

Del 25 al 29 de agosto se desarrolló la Semana del Árbol en el departamento, una iniciativa organizada por el Vivero Municipal que permitió la entrega de ejemplares forestales a más de 800 familias. Cada hogar recibió dos árboles, totalizando más de 1.600 unidades distribuidas en distintos puntos del territorio.

“El árbol es un símbolo de compromiso con el presente y con quienes vendrán”, expresaron desde el área organizadora al cierre de la actividad. El operativo destacó la participación activa de los vecinos, quienes se acercaron a las jornadas para retirar sus plantas y recibir recomendaciones sobre su plantación y cuidado. La propuesta buscó fortalecer el vínculo entre comunidad y entorno, a través de un gesto concreto que promueve la conciencia ambiental.

Como continuidad, se anunció que se distribuirán alrededor de 1.000 plantas jóvenes en cada una de las delegaciones municipales, para que los vecinos de todos los distritos puedan sumarse a la siembra colectiva que caracterizó la Semana del Árbol.

Además, durante el mes de agosto se puso en marcha una ambiciosa campaña de reforestación en todo el departamento. Cada delegación distrital lleva adelante tareas de plantación en calles y espacios verdes, incorporando especies como fresnos europeos, fresnos americanos y algarrobos. Entre los avances más destacados, se colocaron 150 plantas en Villa Seca, 155 en Colonia Las Rosas, 95 en Vista Flores, 30 en Los Sauces, 30 en Los Árboles y 170 en El Algarrobo.

La campaña también contempla el trabajo articulado con escuelas, clubes e instituciones de seguridad pública, fortaleciendo el compromiso colectivo con el ambiente. En ese marco, se realizó una plantación comunitaria junto a la delegación de Vista Flores, el Centro Infanto Juvenil, el Centro de Salud Vista Flores y vecinos del Cuadro de la Estación, en el predio del Club Libertad.

