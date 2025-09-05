Facebook X-twitter Youtube Instagram

Concurso La Receta de Mi Abuela 2025: “Sabores de la tierra y el tiempo”

El lunes próximo abre la nueva edición del certamen culinario destinado a personas mayores de 60 años y los organizadores ansían recibir esos menúes especiales tradicionales y ancestrales que se elaboran en las cocinas tupungatinas.

El Concurso La Receta de Mi Abuela 2025 bajo el concepto “Sabores de la tierra y el tiempo” estará vigente del lunes 8 al miércoles 17 de septiembre para mujeres y varones mayores con más de 6 décadas cumplidas que tengan ganas de compartir su mejor preparación de comida dulce o salada, con los secretos que la hacen única y por la que se convierte en la elegida por sus seres más cercanos que han tenido la fortuna de probarlas.

La elección de la receta ganadora se realizará el sábado 20 de septiembre a partir de las 10h en el Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060), donde los participantes deberán llevar los platos elaborados listos para emplatar. Un jurado tripartito integrado por un profesional gastronómico, otro en nutrición y la Reina del Adulto Mayor 2024 Elba Dellac serán los responsables de degustar los menús, puntuarlos y decidir cuál es el que alcanza el primer lugar entre los postulantes. 

“Sabores de la tierra y el tiempo”

Requisitos 

Participante

Ser mayor de 60 años

Residir en Tupungato

Receta

-Debe presentarse manuscrita en un hoja blanca

-En el encabezado colocar el nombre asignado al plato

-Debajo detallar ingredientes, procedimiento y cocción

-Al pie debe estar firmada por el cocinero/a y detallar los datos personales (nombre y apellido, fecha de nacimiento, DNI, teléfono de contacto)

Presentación

Las recetas deberán ser presentadas dentro del plazo mencionado en el primer párrafo en la oficina del Área del Adulto Mayor que funciona dentro del Anexo Municipal (Beltrán 48) de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

 

