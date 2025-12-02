Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Las víctimas son Daniel Mamaní y Héctor Maldonado; fueron asesinadas el 18 de junio de 2023.

Hasta junio de 2047 deberá estar tras las rejas Juan Oscar Sáez de 57 años, quien fue condenado mediante un juicio abreviado por un doble homicidio que sucedió el 18 de junio del 2023 en calle Boulogne Sur Mer y Francisco Delgado del departamento de Tunuyán.

Las víctimas de esa trágica noche fueron Daniel Mamaní (27) y Héctor Maldonado (55), quienes fueron ultimados por parte de Sáez con una pistola 9 milímetros. Luego del ataque escapó de la escena en una moto y permaneció varios días en la clandestinidad hasta que se entregó voluntariamente en el departamento de San Carlos.

Juan Oscar Sáez quien permanece detenido desde entonces, iba a ser sometido a un juicio por jurados, donde 12 personas iban a determinar responsabilidades, pero en una decisión previa el propio victimario se responsabilizó de sus hechos y mediante un juicio abreviado fue condensado a 24 años de prisión.

Fue así como el juez Ariel Spektor condenó a Sáez, por dos hechos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho

El doble homicidio se produjo en la noche el martes 18 de julio pasado, en una vivienda compartida por varias familias, ubicada en Boulogne Sur Mer y Francisco Delgado, en Cuadro de la Estación.

En ese momento comenzó una discusión entre Sáez y Maldonado que terminó con al menos 7 disparos de una pistola 9 milímetros por parte de Sáez y que impactaron en la humanidad de Maldonado, que murió en el lugar. Según después Mamaní salido de la propiedad para intentar poner calma y fue en ese instante que recibió dos disparos mortales en la espalda por parte del víctimario.

Luego del hecho, Sáez escapó de la escena y se mantuvo fugitivo por tres días hasta que se se entregó de forma voluntaria en Ruta 40 y Coronel Videla de San Carlos.