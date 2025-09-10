Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Se trata de Nicolás Méndez, quien estaba detenido esperando condena desde el 18 de octubre del 2024.

El hecho de sangre por el cual fue condenado Nicolás Méndez, ocurrió el 18 de octubre del 2024, en calle Mariano Moreno de Tunuyán. La justicia en las últimas horas lo condenó a 7 años y 2 meses de prisión, luego de encontrarlo penalmente responsable de homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Esa madrugada, en la propiedad ubicada en la dirección mencionada, Méndez se encontraba junto a Natalia Aguilar y, en un momento dado, la propia víctima llamó al 911 asegurando que había recibido un disparo de arma de fuego en la zona del abdomen.

La mujer fue trasladada al hospital Scaravelli, donde fue sometida a cirugías para estabilizar su delicado cuadro y tras permanecer varios días en terapia intensiva, se logró recuperar y pudo recuperar el alta médica.

En paralelo, la justicia ya tenía detenido a Méndez, que primeramente fue imputado por femicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, pero luego de la declaración de la víctima, la justicia comprobó que no había un vínculo entre ambos por lo que la carátula cambió por homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Finalmente, con esta imputación llegó al debate y la justicia lo condenó a 7 años y 2 meses de prisión. Por el momento sigue detenido en el Penal San Felipe, pero las autoridades informaron al medio que sería trasladado en los próximos días a la penal Alma Fuerte, donde deberá cumplir la pena establecida.