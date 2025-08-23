Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 23, 2025

logo el cuco digital

Conductor alcoholizado fue aprehendido durante un control vial en Tupungato

Foto ilustrativa
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Urquiza y Secundino Gómez.

Este sábado a las 06:00 horas, un hombre de 42 años fue aprehendido por conducir bajo los efectos del alcohol en Tupungato. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Urquiza y Secundino Gómez, durante un operativo conjunto entre personal de Vialidad y agentes de Tránsito.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia, el conductor circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Onix. Al ser detenido para un control de rutina, se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 2.05 gramos por litro de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Por el hecho intervino el Juzgado Contravencional de Tupungato, que tomó las medidas correspondientes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Padece una hidrocefalia y mielomeningocele, y emocionó a todo Vista Flores cuando repartió bolsas con golosinas para los niños y niñas de su barrio

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO