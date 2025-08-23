Conductor alcoholizado fue aprehendido durante un control vial en Tupungato

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Urquiza y Secundino Gómez.

Este sábado a las 06:00 horas, un hombre de 42 años fue aprehendido por conducir bajo los efectos del alcohol en Tupungato. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Urquiza y Secundino Gómez, durante un operativo conjunto entre personal de Vialidad y agentes de Tránsito.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia, el conductor circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Onix. Al ser detenido para un control de rutina, se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 2.05 gramos por litro de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Por el hecho intervino el Juzgado Contravencional de Tupungato, que tomó las medidas correspondientes.