¡Conectate al streaming de LO QUE FALTABA! Hoy se anuncian los ganadores para la Fiesta de la Tradición de San Carlos

Conocé si eres el ganador para la Fiesta de la Tradición en San Carlos

Desde esta tarde, Jorge García, Rodrigo Hinojosa y Abi Romo están al frente del esperado streaming de LO QUE FALTABA, un programa cargado de música, humor y emoción. Y esta edición viene con una sorpresa especial: ¡entradas para la Fiesta de la Tradición en San Carlos!

¿Cómo participar?

Durante la transmisión en vivo, quienes estén conectados y comenten podrán entrar automáticamente en el sorteo por entradas para vivir la fiesta más querida de nuestra región. Una oportunidad única para disfrutar de nuestras raíces, la música folclórica y el espíritu sanmartiniano.

Atención participantes del sorteo en redes

Si participaste a través de Instagram o Facebook, este viernes se anunciarán los nombres de las personas ganadoras en el programa en vivo. ¡No te lo pierdas!