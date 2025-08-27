¡Le mandamos cumbia perro! Se confirmó La T y La M en la Estudiantina de Tunuyán y ya está la preventa

Este 21 de septiembre, llega al Anfiteatro Municipal la banda éxito que unió en una canción la pasión de los argentinos. La T y la M se presentarán en el día del estudiante para mandarle cumbia y

Cabe mencionar que el show del dúo de cumbia, es uno de los eventos más esperados por el público local. Por ello, se ha trabajado arduamente para garantizar que los estudiantes, vecinos y visitantes tengan acceso prioritario a este evento.

Entradas físicas

La venta de entrada exclusiva para tunuyaninos que acrediten dni en boleteria del auditorio municipal en horarios de venta son de 09:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Preventa:

el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre

Las entradas tienen un valor de $8.000

Venta general

el lunes 5 al sábado 20 de septiembre

el valor de la entrada es de $12.000

Entrada digital

Solo por sitio web ingresando a www.entradaweb.com.ar y seleccionar las ubicaciones disponibles. Es recomendable adquirir las entradas a la brevedad debido a la alta demanda.

Preventa:

el viernes 29 de agosto al domingo 14 de septiembre de 2025

un valor de $12.000

Venta general:

el lunes 15 hasta el sábado 20 de septiembre

valor de $18.000

Venta el día del evento:

Los boletos tendrán un valor de $18.000 el domingo 21 de septiembre y podrán adquirirse en la boletería del Anfiteatro Municipal.

Accesos libre y gratuito

Es importante recordar que menores de 9 años ingresan sin costo de entrada, por su parte jubilados y pensionados podrán acceder al predio el día del evento presentando la constancia correspondiente. Mientras que las personas con discapacidad deberán presentar su certificado (CUD) al ingreso y podrán acceder con un acompañante, siempre y cuando así lo especifique en el documento.

Será el próximo 21 de septiembre en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán. Este evento promete ser un espectáculo inolvidable, especialmente para los miles de estudiantes que se darán cita para celebrar su día.