Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 27, 2025

logo el cuco digital

¡Le mandamos cumbia perro! Se confirmó La T y La M en la Estudiantina de Tunuyán y ya está la preventa

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este 21 de septiembre, llega al Anfiteatro Municipal la banda éxito que unió en una canción la pasión de los argentinos. La T y la M se presentarán en el día del estudiante para mandarle cumbia y 

Cabe mencionar que el show del dúo de cumbia, es uno de los eventos más esperados por el público local. Por ello, se ha trabajado arduamente para garantizar que los estudiantes, vecinos y visitantes tengan acceso prioritario a este evento.

Entradas físicas

La venta de entrada exclusiva para tunuyaninos que acrediten dni en boleteria del auditorio municipal en horarios de venta son de 09:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 

Preventa:

el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre

Las entradas tienen un valor de $8.000 

Venta general

el lunes 5 al sábado 20 de septiembre

el valor de la entrada es de $12.000 

Entrada digital

Solo por sitio web ingresando a www.entradaweb.com.ar y seleccionar las ubicaciones disponibles. Es recomendable adquirir las entradas a la brevedad debido a la alta demanda.

Preventa:

el viernes 29 de agosto al domingo 14 de septiembre de 2025

un valor de $12.000 

Venta general:

el lunes 15 hasta el sábado 20 de septiembre

valor de $18.000

Venta el día del evento:

Los boletos tendrán un valor de $18.000 el domingo 21 de septiembre y podrán adquirirse en la boletería del Anfiteatro Municipal.

Accesos libre y gratuito

Es importante recordar que menores de 9 años ingresan sin costo de entrada, por su parte jubilados y pensionados podrán acceder al predio el día del evento presentando la constancia correspondiente. Mientras que las personas con discapacidad deberán presentar su certificado (CUD) al ingreso y podrán acceder con un acompañante, siempre y cuando así lo especifique en el documento.

Será el próximo 21 de septiembre en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán. Este evento promete ser un espectáculo inolvidable, especialmente para los miles de estudiantes que se darán cita para celebrar su día.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO