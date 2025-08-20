Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 20, 2025

¡Confirmado! Verónica Díez será candidata a concejal en San Carlos por la lista de Protectora

Los cierres de lista en el departamento llegaron con algunas sorpresas, entre ellas, es que la actual concejala será candidata por la lista de Protectora.

Ya presentadas las listas, y en medio del periodo de tachas y enmienda, Verónica Diez dio por confirmada su candidatura. Si bien es de origen peronista, esta vez no competirá en las filas del justicialismo local, aliado externo del oficialismo departamental y que hoy es conducido por el funcionario municipal Raúl Américo “Tuchi” Abraham.

Diez es actualmente concejal, siendo una de las pocas ediles que se ha enfrentado y enfrenta con la conducción municipal. En ese sentido, la docente de 40 años manifestó: “Nuestro espacio político busca renovar la política departamental; creemos fuertemente en el trabajo cotidiano día a día con los vecinos. He recorrido el departamento y recibido muchas quejas: los servicios públicos no funcionan como deben, la obra pública es inexistente y a eso se le suma que los recursos nacionales y provinciales son cada vez menos y nuestra gente esta sumamente desamparada”.

Pablo Martínez Funes, será el segundo candidato de la lista

En relación al cierre de lista expresó: “Hemos conformado un espacio amplio con candidatos que vienen de distintos signos partidarios, pero si es cierto que gran parte del peronismo departamental está en este espacio, y eso se debe a que no comulgan con lo que hace la actual dirigencia justicialista departamental, de ser un apéndice del municipio. Se nos planteó la posibilidad de ir a una interna, pero estamos seguros que nuestra gente está cansada de las rencillas políticas y busca que la política les proponga soluciones a los problemas que tiene”.

Finalmente Diez, en relación a las próximas elecciones mencionó: “Desde que estoy en el Concejo he sido muy crítica de la actual gestión, y siempre lo hice desde la responsabilidad de a cada cuestionamiento añadirle una propuesta, sin embargo hoy nos encontramos que los que han gobernado por más de 20 años el departamento se hacen los desentendidos y arman una lista por fuera; casi que es una tomada de pelo a los votantes. Estoy segura que desde nuestro espacio encarnamos una oposición verdadera a lo que se hace desde el gobierno municipal y sobre todo a esta alianza con el gobernador Cornejo, que tanto daño nos hace a los sancarlinos”. 

La lista quedo conformada de la siguiente manera:

Veronica Diez

Pablo Martinez Funes

Maira Artuso

Laureano Villaruel

Monica Prados

Juan Jofre

Gimena Barberá

Rodrigo Hinojosa

