Confirmaron 80 nuevos casos de coronavirus en el país, 5 muertes y la cifra de infectados llega a 1.795

Lo informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte diario. Solo 3 provincias no registran casos.

Este miércoles fueron confirmados 80 nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Con estos registros, suman 1.795 los positivos en el país desde que se detectó el primer contagiado el 3 de marzo.

Del total de esos casos, 767 (43%) son importados, 618 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 224 (12%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Se registraron 5 nuevas muertes: dos mujeres, una de 61 años residente en la provincia de Tucumán y una de 82 años residente en la provincia de Buenos Aires y tres hombres, dos de 72 y 68 años, residentes en Ciudad de Buenos Aires y uno de 64 años residente en la provincia de Neuquén. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 65.

Detalle por provincia

Buenos Aires: 17 nuevos. 460 en total.

Ciudad de Buenos Aires: 18 nuevos. 498 en total.

Catamarca: No registra casos.

Chaco: 15 nuevos. 138 en total.

Chubut: No registra casos.

Córdoba: 1 nuevo. 151 en toal.

Corrientes: No hubo casos nuevos. 24 en total.

Entre Ríos: No hubo casos nuevos. 20 en total.

Formosa: No registra casos.

Jujuy: No hubo casos nuevos. 5 en total.

La Pampa: 1 caso nuevo. 4 en total.

La Rioja: No hubo casos nuevos. 9 en total.

Mendoza: 6 |casos nuevos. 39 en total.

Misiones: No hubo casos nuevos. 3 en total.

Neuquén: 17 casos nuevos. 70 en total.

Río Negro: 1 caso nuevo. 22 en total.

Salta: No hubo casos nuevos. 3 en total.

San Juan: No hubo casos nuevos.|1 en total.

San Luis: No hubo casos nuevos. 11 en total.

Santa Cruz: No hubo casos nuevos. 31 en total.

Santa Fe: 2 caso nuevos. 189 en total.

Santiago del Estero: No hubo casos nuevos. 9 en total.

Tierra del Fuego: 2 casos nuevos. 81 en total.

Tucumán: No hubo casos nuevos. 28 en total.