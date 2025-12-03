Conflicto bélico en puerta, Trump amenaza con atacar por vía terrestre a Venezuela

El presidente norteamericano anticipó que el ataque podría incluir a otros países. La escusa radica en que se atacará a paises productores de drogas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el gobierno empezará a realizar pronto ataques por tierra en Venezuela contra narcotraficantes y que estás acciones podrían extenderse a otros países como Colombia. Mientras tanto, Caracas advirtió ante la Corte Penal Internacional (CPI) que la estabilidad regional en el Caribe está en riesgo y el presidente colombiano repudió los dichos de su par estadounidense, reafirmando que su país combate el narcotráfico sin hacer uso de los misiles.

“Vamos a empezar a realizar ataques también en tierra”, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. “Por tierra es mucho más fácil. Además, conocemos las rutas que toman, lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven, vamos a empezar muy pronto”, indicó, sin precisar una fecha exacta.

El presidente estadounidense sugirió que Venezuela podría no ser el único país en riesgo. “Escuché que Colombia produce cocaína, tienen plantas de fabricación y luego nos venden. Cualquiera que haga eso está expuesto a ser atacado, no necesariamente solo Venezuela”, subrayó.

La presión de Trump

Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental sospechosas de transportar drogas, en las que han muerto 82 tripulantes, según informó en las últimas horas el Pentágono. El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

Según el diario The Washington Post, Estados Unidos atacó dos veces una misma embarcación en el Caribe para matar a los sobrevivientes por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la realización del segundo ataque, aunque afirmó que fue el almirante de la Armada Frank Bradley y no Hegseth, quien dio la orden de atacar de nuevo el barco.

Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que Bradley, es una persona extraordinaria. Además, aseguró que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado miles de vidas en Estados Unidos.

Por su parte, Hegseth explicó que no vio sobrevivientes al monitorear el ataque y manifestó que la prensa difunde información que no se basa en la verdad, además de decir que el gobierno apoyará a los comandantes que toman decisiones difíciles. “Como el presidente Trump siempre nos respalda, siempre respaldamos a nuestros comandantes que toman decisiones en situaciones difíciles. Y lo hacemos en este caso, y en todos estos ataques”, aseguró. “Están tomando decisiones con criterio, asegurándose de defender al pueblo estadounidense”, remarcó.

“Apenas hemos comenzado a atacar embarcaciones y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, apuntó. “Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo. La disuasión tiene que ser importante”, añadió.

Más temprano, la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, insistió en que los ataques en la región son legales. “Las operaciones son legales tanto bajo la ley estadounidense como bajo la ley internacional, con todas las acciones en cumplimiento del derecho de conflictos armados”, defendió en una conferencia de prensa.

La respuesta de Venezuela y Colombia

Mientras tanto, en su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el embajador Héctor Constant Rosales, abrió su intervención alertando que el despliegue militar sin precedentes de Washington busca desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país. “Venimos en nombre del pueblo y del Gobierno de Venezuela, presidido por el presidente constitucional Nicolás Maduro, a alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional”, señaló.

“Ocho décadas después de los juicios de Núremberg, la humanidad vuelve a encontrarse ante un momento que pone a prueba la credibilidad del Derecho Penal Internacional”, sostuvo, recordando que, en 1945, el mundo reconoció que los crímenes más graves no podían quedar subordinados a equilibrios geopolíticos ni a conveniencias diplomáticas, un principio que, dijo, hoy se ve amenazado por el retorno a la coerción y la intimidación.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también respondió a Trump, al que invitó a que venga al país para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, luego de que éste advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques. “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, manifestó Petro en su cuenta de la red social X.

Petro, crítico habitual de las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico, agregó que desde que comenzó su gobierno en agosto de 2022, ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína sin hacer uso de misiles como él. “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, mencionó Petro, quien se identifica con ese felino americano. “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, añadió.

El mandatario colombiano, cuyo visado estadounidense fue cancelado en septiembre pasado y en octubre fue incluido por el Departamento del Tesoro de ese país en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, tras ser acusado de ser un “líder del narcotráfico”, insistió en que ese trato es una calumnia de Trump. “Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”, concluyó el mandatario.

En defensa de la Carta de la ONU

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas –integrado por 18 países, entre ellos China, Rusia, Irán, Cuba, Bolivia y Nicaragua– expresó su más profunda preocupación por el grave deterioro de la situación en la región de América Latina y el Caribe, como resultado de las amenazas del gobierno de Trump contra Venezuela.

“El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, al rechazar cualquier intento por imponer la dominación, la subordinación o la injerencia, incompatibles con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, reitera su absoluta e inquebrantable solidaridad con el Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, miembro fundador de nuestra agrupación, y reafirma el derecho inalienable del pueblo venezolano a determinar su propio sistema político, económico y social, libre de injerencia externa, subversión, coerción o amenaza del uso de la fuerza militar”, señaló el grupo de acuerdo a un comunicado difundido en Telegram por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

En ese sentido, estos países hicieron un llamado a toda la comunidad internacional para que también defiendan la Carta de las Naciones Unidas, rechacen todo intento de justificar el uso o la amenaza del uso de la fuerza mediante “pretextos fabricados o pretendidos excepcionalismos jurídicos”, y defienda a América Latina y el Caribe como una zona de Paz. “Debemos actuar colectivamente para prevenir un nuevo conflicto basado en la coerción, la desinformación y el unilateralismo, y para salvaguardar los principios de igualdad soberana, no intervención y coexistencia pacífica, que sustentan el orden internacional”, indicaron.

Por su parte, el Comité Nacional BRICS comprometido en que América del Sur siga siendo una tierra de paz, expresa: El CoNaB mantiene, entre sus principios liminares, los mismos que defienden los países BRICS: soberanía irrestricta de los estados nacionales, no injerencia en los asuntos internos de los estados nacionales y resolución pacífica de los conflictos entre los Estados.”

Fuente: Página 12