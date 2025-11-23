Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Se trata de Agustín Yamil Sosa.

Este domingo, la comunidad del Valle de Uco se encuentra conmovida por la triste noticia del fallecimiento del efectivo policial Agustín Yamil Sosa, de 28 años, quien se trasladaba junto a su compañera oficial en una motocicleta. Aún se desconoce si el accidente se produjo al chocar contra un caballo o al intentar esquivarlo, en la intersección de la Ruta Provincial 92 y calle Malvinas Argentinas, en Colonia Las Rosas.

Leer: https://www.elcucodigital.com/dos-policias-heridos-tras-chocar-contra-un-caballo-en-la-ruta-92-en-colonia-las-rosas/

El joven de 28 años sufrió fracturas y este domingo, según informaron a El Cuco Digital, se encontraba de gravedad en terapia intensiva en el hospital Scaravelli de Tunuyán. Lamentablemente, a las 18:45 horas falleció.