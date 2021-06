¡Conmovedor gesto! Una docente de Tunuyán le regaló un celular a un niño para que pueda seguir estudiando

El acto generó gran repercusión en las redes sociales.

La pandemia y las medidas restrictivas para frenar los contagios de coronavirus también han expuesto las diferentes realidades. Las clases virtuales, que debieron extenderse durante todo el 2020 e incluso hasta el día de hoy, cuando rige la bimodalidad, han obligado a los docentes y alumnos a adaptarse para no perder la educación.

Tanto desde el Gobierno Nacional con cuadernillos como desde el Gobierno Provincial, con la campaña de recolección de celulares, han paliado un poco la situación que atraviesan algunos estudiantes. Sumado a eso, los docentes vuelven a convertirse en protagonistas en esta lucha sanitaria y social.

En el Valle de Uco una vez más una docente fue autora de un noble gesto que pone en manifiesto la vocación y el amor por los alumnos: le regaló un celular a un niño para que pueda seguir estudiando.

Se trata de una maestra de la escuela técnica 4-203 de Colonia Las Rosas, Tunuyán, que a pesar del frío y la nieve, este mediodía se acercó a una finca de la zona para llevarle el dispositivo al alumno.

“Vi a una docentes hacer un acto de solidaridad, bajo la nieve y el frío, estaba en una finca del distrito donde le estaba regalando un teléfono celular a un alumno de dicha escuela, dado que este pibe no tenía, y le era imposible tenerlo, pero que le hace muchísima falta para poder seguir estudiando y por motivos económicos no tenía. Ojalá esto llegue a tocar la sensibilidad de otras personas, políticos, empresarios, etc. Y la imiten”, contó Víctor Salinas, un vecino testigo del episodio, a El Cuco Digital.

El gesto de la maestra fue replicado por decenas de usuarios en las redes sociales.