Conocé escuela por escuela los candidatos a Embajadores Estudiantiles 

En esta edición participan alumnos de 12 instituciones, quienes fueron elegidos como candidatos en sus escuelas.
La Semana Estudiantil 2025 llegará a su cierre el sábado 27 de septiembre con la realización de la tradicional Farándula. Ese día se desarrollará el desfile de carros y la elección de los nuevos Embajadores Estudiantiles en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano. La actividad está organizada en el marco del calendario estudiantil y contará con la participación de escuelas de todo el departamento.
El espacio de la Semana Estudiantil representa una instancia de encuentro y participación de los jóvenes, quienes cada año se convierten en protagonistas de esta celebración. Además, los embajadores salientes Guillermina Salinas Carrascosa y Joaquín Alós Martorell acompañarán la jornada y darán paso a los nuevos representantes.
Estos son los nombres de los postulantes:
ESCUELA 4-214 LOS ÁRBOLES
VICTORIA SABATINI
ADRIEL VALENTIN RAMIREZ
ESCUELA 4-203 COLONIA LAS ROSAS
RUBÍ ÁNGELES ANABALÓN
ARTURO NAIR SILVA
N°4-173 AMANDA F. DE PALERMO
AGOSTINA CANCINO
FELIPE ORTUBIA NUÑEZ
INSTITUTO COMERCIAL PS-207 PIO X
MARÍA LUZ JARA BERGAMÍN
GONZALO IGNACIO GINART
ESCUELA 4-267 AGUA AMARGA
MALENA MONTIEL MURILLO
KEVIN EZEQUIEL OROZCO VILCHES
ESCUELA 4-247 ALFREDO VICENTE
BRENDA OLIVERA
EXEQUIEL LUTY CANALES
4-035 JULIA SILVA DE CEJAS – EBTA
MORASSUTTI MILAGROS ALMA
FRANCO PIZARRO
INSTITUTO PS-036 COLEGIO DEL NIÑO JESÚS
FRANCESCA CANALE ANDRAOS
ATILIO NUARTE CORREA
ESCUELA 4-075 PRUDENCIO VIDAL AMIEVA
ORNELLA SALA
RODRIGO COMAS
ESCUELA 4-107 EJÉRCITO ARGENTINO- ENET
VALENTINA GONZALEZ
JOAQUÍN QUIROGA MUSSARI
ESCUELA 9-004 NORMAL G. T. DE LUZURIAGA
LUDMILA MUSSO MARTINEZ
LEO DÍAZ RONDA
ESCUELA 4-266 LA PUNTILLA
SELENA FERNANDEZ
JUAN BUSTOS
Fuente: PRENSA TUNUYÁN