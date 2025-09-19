Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

Conocé escuela por escuela los candidatos a Embajadores Estudiantiles 

En esta edición participan alumnos de 12 instituciones, quienes fueron elegidos como candidatos en sus escuelas. 

La Semana Estudiantil 2025 llegará a su cierre el sábado 27 de septiembre con la realización de la tradicional Farándula. Ese día se desarrollará el desfile de carros y la elección de los nuevos Embajadores Estudiantiles en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano. La actividad está organizada en el marco del calendario estudiantil y contará con la participación de escuelas de todo el departamento.

El espacio de la Semana Estudiantil representa una instancia de encuentro y participación de los jóvenes, quienes cada año se convierten en protagonistas de esta celebración. Además, los embajadores salientes Guillermina Salinas Carrascosa y Joaquín Alós Martorell acompañarán la jornada y darán paso a los nuevos representantes.

Estos son los nombres de los postulantes:

ESCUELA 4-214 LOS ÁRBOLES

VICTORIA SABATINI

ADRIEL VALENTIN RAMIREZ

ESCUELA 4-203 COLONIA LAS ROSAS

RUBÍ ÁNGELES ANABALÓN

ARTURO NAIR SILVA

N°4-173 AMANDA F. DE PALERMO

AGOSTINA CANCINO

FELIPE ORTUBIA NUÑEZ

INSTITUTO COMERCIAL PS-207 PIO X

MARÍA LUZ JARA BERGAMÍN

GONZALO IGNACIO GINART

ESCUELA 4-267 AGUA AMARGA

MALENA MONTIEL MURILLO

KEVIN EZEQUIEL OROZCO VILCHES

ESCUELA 4-247 ALFREDO VICENTE

BRENDA OLIVERA

 EXEQUIEL LUTY CANALES

4-035 JULIA SILVA DE CEJAS – EBTA

MORASSUTTI MILAGROS ALMA

FRANCO PIZARRO

INSTITUTO PS-036 COLEGIO DEL NIÑO JESÚS

FRANCESCA CANALE ANDRAOS

ATILIO NUARTE CORREA

ESCUELA 4-075 PRUDENCIO VIDAL AMIEVA

ORNELLA SALA

RODRIGO COMAS

ESCUELA 4-107 EJÉRCITO ARGENTINO- ENET

VALENTINA GONZALEZ

JOAQUÍN QUIROGA MUSSARI

ESCUELA 9-004 NORMAL G. T. DE LUZURIAGA

LUDMILA MUSSO MARTINEZ

LEO DÍAZ RONDA

ESCUELA 4-266 LA PUNTILLA

SELENA FERNANDEZ

JUAN BUSTOS

Fuente: PRENSA TUNUYÁN

