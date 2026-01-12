Consejos y sugerencias para disfrutar de la lectura en vacaciones

Las obras literarias están disponibles en la biblioteca digital del Portal Educativo, que cuenta con una oferta amplia.

Las vacaciones son el tiempo del descanso, del dormir un poco más y de encontrarse en familia. Son también una invitación a entretenimientos y a actividades del tiempo libre que llevan a chicos y grandes a las piletas, a los espacios verdes, a la práctica de actividades físicas. Y en unas y otras, la creatividad y la imaginación no se ponen en pausa, sino que se aplican a nuevos mundos y desafíos.

Los libros constituyen un aliado fabuloso para alejar el aburrimiento, explorar otros mundos, conocer personajes de otros tiempos, vivir aventuras inolvidables y, de paso, fortalecer la concentración, enriquecer el capital cultural, ser más empáticos con todos.

La selección de obras compartida es una pequeña muestra del inagotable universo de placer constructivo que la literatura pone a nuestro alcance. Está tomada de la biblioteca digital que cuenta con una oferta amplia y diversa de autores, géneros y títulos para pequeños y grandes lectores.

Hay simples consejos que unen la lectura con el arte, que encuentra su lugar también en el tiempo libre, y que pueden significar un aporte para sacarle mejor provecho:

. Crear un rincón de lectura buscando un lugar cómodo y tranquilo donde se pueda leer sin distracciones (¡sin el celular y sin la televisión por un rato!).

. Aprovechar el tiempo libre destinando momentos específicos para leer; todos los días un rato o un rato cada día.

. Tomar notas, subrayar frases o ideas interesantes e incluso a partir de ellas, es bueno escribir las propias reflexiones.

. Dibujar o hacer collages, recortando y pegando representando visualmente las escenas o personajes que más te gusten.

. Escribir reseñas y compartir las impresiones y pensamientos sobre el libro con otros lectores o redes sociales. En este sentido existen algunas plataformas importantes: Goodreads, Wattpad, Lecturalia y Bookcrossing.

. Personalizar las lecturas con marcadores creativos, o bien elaborando un diario de lectura o un álbum de fotos basado en el libro.

¡A disfrutar leyendo!

Algunas sugerencias para este verano

https://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Maru-la-distra%C3%ADda-de-Margarita-Eggers-Lan.pdf