Constanza es educadora canina, recorre la Argentina con su perro Américo y llegó al Valle de Uco

Por Estefanía Tello

Una entrevista donde nos cuenta todo sobre su viaje, los desafíos del camino y su sueño por cumplir.

María Constanza Azinian, es oriunda de San Isidro, Buenos Aires, tiene 38 años, es educadora canina, y junto con su perro Américo salieron hace un año y diez meses de casa para cumplir el sueño de recorrer la Argentina. Ambos conforman un equipo de primera superando obstáculos y desafíos a lo largo del camino. Y, es que no importa en qué lugar les toque pasar la noche, entienden que si se tienen el uno para el otro, todo es más fácil de sobrellevar.

Actualmente, Constanza y Américo están en el Valle de Uco, precisamente en el departamento de Tunuyán donde pasarán unos días y luego, visitarán Tupungato. Por tal motivo, El Cuco Digital, decidió entrevistar a la educadora canina, quién contó un poco de su historia, los desafíos, miedos y oportunidades que puede vivir por animarse a elegir su destino.

-Constanza contanos ¿cómo nació la idea de viajar por la Argentina?

La idea surgió en el año 2007 cuando me fui de mochilera a España. Yo estuve viviendo un año ahí y cuando volví a Buenos Aires, a mi casa, me había dado cuenta que el mundo era muy grande, así que dije que antes de morirme quería recorrer el mundo, lo soñé en grande. Después, como a veces pasa, uno guarda los sueños en un cajón y recién le puse fecha en octubre del 2019, que salimos a la ruta.

-Contanos cómo fue la planificación

La camioneta es una Daewoo Damas del año 2001 y yo la compré en el 2013 cuando todavía no estaba Américo en mi vida, ni yo en el mundo de los perros. Yo estudiaba pastelería y la compré con la intención de hacer un food trucks y vender cosas dulces. Pero siempre adentro mío estaba latiendo el sueño de recorrer aunque sea nuestro continente. A cada novio que tenía le hacía la propuesta de dejar todo y viajar y trabajar en el camino y bueno, todos me decían que no. Ahí me di cuenta que yo no me animaba a viajar sola y estaba buscando que alguien me diera esa seguridad. Cuando pude analizar todo eso y ver qué me pasaba, pude poner una fecha y salir.

-¿Cómo lograste superar los miedos internos?

Con terapia. Desde terapias tradicionales hasta las últimas herramientas que conocí: constelaciones familiares y biodecodificación. Por lo menos yo encontré respuestas a mi vida, al porqué de muchas cosas. Miré los miedos, y ver de qué se trata y de dónde vienen. Es cuestión de analizar si los miedos son de uno, son propios, o tienen que ver con algo que nos pasó. Siempre es bastante doloroso ir a mirar, pero ese es el camino. Después de mirar y transitar ese camino te espera algo dulce que es mirar tu destino.

Yo salí con dos grandes temores: miedo a la escases y miedo al abandono. Yo los venía trabajando previo al viaje, el confinamiento fue un seminario de autoconocimiento y entender que la vida es abundante que te provee en todo sentido, fue importante. Hay miedos irreales pero creo en el universo, en la naturaleza y en un Dios que no tiene religión.

-Hablanos de Américo, ¿hace cuánto que llegó a tu vida?

Américo va a cumplir siete años y él tenía tres meses cuando nos conocimos. Él fue el que me adentró en el mundo canino. Siempre me han gustado los perros pero bueno, él me dio la curiosidad de tomar un curso de educación canina y luego, ese curso llevó a otro hasta que pude comenzar a dar clases.

-¿En el camino vas dando clases de educación canina para costear el viaje?

Exactamente, cuando llego a un lugar voy a Zoonosis o me acerco al municipio y les ofrezco dar clases de educación canina orientadas al humano y les pido que me brinden un lugar para el encuentro y yo lo hago a la gorra, la gente que va a las clases pueden colaborar con lo que puede y quiere. Yo no cuento con una renta fija que me de dinero al final del mes, por eso voy dando clases virtuales o presenciales. Nunca me pasó hasta ahora tener que quedarme en algún lugar por no tener para llenar el tanque.

-Y ya recorrieron varios kilómetros y están en el Valle de Uco, ¿cuándo llegaron?

El domingo salimos de San Rafael, llegamos a San Carlos ese mismo día, donde hicimos noche. Luego fuimos al Manzano y esta fue la primera noche en el centro de Tunuyán. Pensamos quedarnos una semana.

-¿Cuáles son los desafíos de andar sola, por más que tengas la compañía de Américo?

Bueno, lo primero que hago siempre es manejar de día. Veo los kilómetros, no hago grandes distancias y no salgo a la ruta todos los días. Además, uso mucho una aplicación que es para viajeros donde hay reseñas con lugares seguros para pasar la noche, o dónde hay mecánico, o garrafas. Solemos dormir en una costanera o plaza principal, siempre tratando de tomar precauciones. Podría quedarme a la vera de un río pero solo si estoy en compañía de otros viajeros.

-¿Contás con el apoyo de tu familia?

Me apoyan incondicionalmente, viajan conmigo a la par con llamadas y videollamadas. Al principio mi mamá y papá estaban en dudas pero luego se subieron al viaje. Entendí que el destino es hacia adelante sino uno siempre se queda atado a los miedos y a los deseos de la familia.

-Finalmente, ¿un sueño que perseguís?

Ahora que estoy concretando este, te diría que mi sueño es tener un novio que le guste esta vida y que se anime a tener una familia nómade. Hay muchísimas familias viajando y es posible.