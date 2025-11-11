Construir una casa de material en Valle de Uco cuesta entre 100 y 120 millones de pesos

Se trata de una vivienda de 80 metros cuadrados con dos habitaciones, cocina, comedor y baño.

Construir una casa con dos habitaciones, una cocina, un comedor y un baño sobre 80 metros cuadrados puede costar entre 100 y 120 millones de pesos hoy en la actualidad en el Valle de Uco y el resto de la provincia.

Miriam es una reconocida maestra mayor de obras de Valle de Uco y que no solo ha trabajado en la construcción de viviendas, sino que ha hecho diferentes trabajos para grandes empresas que operan en Tunuyán, Tupungato y San Carlos

Desde El Cuco Digital, dialogamos con la profesional, quien brindó detalles sobre los costos que tiene realizar la construcción de una vivienda en Valle de Uco, el resto de la provincia y a nivel nacional.

“Lo primero que tenemos que ver es la zona donde vamos a realizar la obra, los lugares que dispones para comparar el material y la calidad de material que vas a adquirir para hacer el trabajo, digo esto porque te puede modificar el precio final”, aclaró la profesional.

“Si tomamos como referencia la construcción de una casa que tenga dos habitaciones, cocina, comedor y baño en una superficie de 80 metros cuadrados, hoy en la actualidad el costo es de entre 100 y 120 millones de pesos, la diferencia va a depender respecto a lo que dije de la zona y materiales”.

“En este número final está incluido, además del material, la mano de obra, es decir, como se dice en el ambiente de la construcción, es con llave en mano, empezar a construir tu casa y te dan la llave para que te vayas a vivir”.

“Estos precios son nacionales, no lo digo yo, son cálculos que se hacen y en términos generales estos son los números actuales, pero todo puede cambiar, como lo explicó siempre, el precio final mucho va a tener que ver respecto a donde compras el producto y la mano de obra que busques también, porque no todos trabajan igual y el precio siempre cambia”.

“Respecto a la mano de obra, la persona que quiera construir tiene que ver bien eso, porque muchas veces te puedes encontrar con uno que cobra 200 mil el metro cuadrado y otro 600 mil el metro cuadrado y los dos te pasan lista de materiales distintos, ha que ver bien que los dos hagan el mismo trabajo y que después no digan que te falta material porque eso va a encarecer todo”.

“La mano de obra es clave en esto y eso también es un modificador de precio, porque como lo dije no todos piden lo mismo, pero no todos trabajan iguales, algunos vienen y te dicen que necesitas todos estos materiales y usan todo eso es ganancia, pero si viene otro y dice que le faltó, que no le puede pagar a la gente que trabaja y te empieza a pedir más dinero eso ya empieza a ser un problema porque te modifica el número final”, concluyó la profesional de la construcción.