Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 15, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 15, 2025

Consultá aquí qué farmacias del Valle de Uco están de turno este fin de semana largo

Imagen ilustrativa
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Accedé a la info desde cualquier dispositivo, en cualquier momento del día.

El Cuco Digital ofrece diferentes servicios informativos a la comunidad, entre ellos, las farmacias de turno en la región.

Ahora, de manera muy fácil, podes enterarte diariamente qué farmacias están abiertas en cuál cualquier zona del Valle de Uco, ante cualquier urgencia o requerimiento médico.

¿Cómo acceder a la información?

A través de www.elcucodigital.com. Una vez que hayas ingresado a la web, debes deslizar hacía abajo hasta encontrar un recuadro que dice “Farmacias de turno”, hace click y automáticamente se mostrará un documento con el correspondiente cronograma, dividido por departamentos y localidades, y el cual se actualiza mes a mes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Cuatro cazadores fueron detenidos en Tupungato: habían matado con perros dos libres

Alerta por viento zonda para hoy y mañana en áreas de Valle de Uco y otras zonas de Mendoza

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO