Consumo de huevos: Argentina es el segundo mayor consumidos a nivel mundial

México es el mayor consumidor de este alimento.

Argentina alcanzó una cifra histórica respecto al consumo de huevos, lo que lo posiciona como el segundo consumidor mundial de huevos, solo superado por México.

A nivel país con casi 60 millones de gallinas ponedoras en todo el territorio, se calcula una producción actual de alrededor de 571 huevos por segundo, lo que equivale a un consumo de 380 unidades por habitante al año.

Se trata de un alimento muy nutritivo que aportan proteínas de alta calidad, vitaminas (A, D, E, B12) y minerales como hierro, zinc y fósforo. Contienen colina, importante para el cerebro y la función hepática, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen la vista. Son un alimento económico, de fácil digestión y su consumo moderado no se asocia con mayor riesgo cardiovascular.

En la actualidad las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, son las que encabezan la producción, entre ambas provincias controlan aproximadamente el 70% de la producción total de huevos. Luego aparecen las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Respecto a lo que es la provincia de Mendoza, en la actualidad la actividad viene en franco crecimiento, con distintos establecimientos privados, cooperativas e iniciativas de empresarios privados que apuestan al negocio.

Dentro de lo que es la provincia de Mendoza, en Valle de Uco, en la actualidad existen cerca de 20 emprendimientos de crianza y reproducción de huevos caseros, que abastecen a pequeños y medianos negocios y a particulares puntualmente de San Carlos y Tunuyán.

Respecto al tema precios, en la actualidad el precio por maple de 30 unidades va desde los $6.500 y los $9.000.