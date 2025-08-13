Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 13, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 13, 2025

Consumo responsable: cómo leer las etiquetas, elegir alimentos seguros y prevenir la triquinosis

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Con la llegada del invierno y la época de carneos, crece la importancia de elegir cuidadosamente los alimentos que consumimos, no solo para prevenir enfermedades como la triquinosis sino también para conocer realmente qué compramos. La clave está en la etiqueta: el “ADN” de cada producto.

¿Qué debe incluir el rotulado?

El rótulo de un alimento —adhesivo o impreso en el envase— reúne información obligatoria que permite conocer el origen, la composición y las condiciones de consumo seguro del producto.

Entre los datos más importantes a observar:

✅ Denominación de venta: indica qué es el producto realmente.

✅ Lista de ingredientes: se ordena de mayor a menor proporción.

✅ Contenido neto: peso o volumen del alimento.

✅ Identificación de origen: quién y dónde lo elaboró. Deben figurar los números de inscripción del establecimiento: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y de producto en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA).

✅ Número de lote: fundamental para trazabilidad en caso de problemas sanitarios.

✅ Fecha de duración mínima: fecha de vencimiento o consumo preferente.

✅ Información nutricional: calorías y nutrientes principales (hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra y sodio).

Sabemos que conviene elegir chacinados y reses en establecimientos con habilitación municipal. En caso de comprar el animal entero, se deberá buscar el sello de inspección.

Como consumidor, también es necesario saber que los carniceros deben abastecerse en mataderos habilitados por la Dirección Provincial de Ganadería o el Senasa. Y obviamente, adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos solamente en comercios habilitados, verificando en la etiqueta que hayan sido elaborados por empresas autorizadas. Y, por supuesto, está prohibida la venta callejera de estos alimentos.

Fuente: PRENSA GOBIERNO de Mendoza 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO