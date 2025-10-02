Contingencias Climáticas abre la inscripción para el Fondo Compensador de contratistas de viñas y frutales

Hasta el 10 de octubre se encuentra habilitado el sistema para que los contratistas puedan inscribirse en el Fondo Compensador. Para ello deberán ingresar en la página de Contingencias Climáticas y completar los datos solicitados.

Como cada año, la Dirección de Contingencias Climáticas abre la inscripción para que los contratistas de vid y frutales puedan adherir al Fondo Compensador. El periodo para realizar este trámite se extiende hasta el 10 de octubre.

Se debe ingresar a este link y completar una declaración jurada sobre los cultivos y superficie que trabajan.

Para la temporada 2025-2026 se establece una compensación de $200.000 por hectárea de vid o frutales cuando el daño causado por heladas y/o granizo, equivalga al 100% de la producción y este monto será actualizado por IPC.

Recibirán la compensación correspondiente aquellos productores cuyos cultivos tengan a partir del 50% de daño en sus cultivos.



Cuotas y vencimientos

El reglamento establece 5 cuotas consecutivas que deberán abonarse en su totalidad y en tiempo y forma para quedar bajo la cobertura en caso de contingencias, las mismas también serán ajustadas según IPC.

Los vencimientos establecidos son los siguientes:

1º cuota: 31/10/2025

2º cuota: 28/11/2025

3º cuota: 30/12/2025

4º cuota: 30/01/2025

5º cuota: 27/02/2025

Aportes

Los aportes están diferenciados por oasis, al igual que para los demás productores asociados al sistema de compensación.

Vid y frutales aporte por hectárea

Centro y Norte $ 8.200

Este $ 10.300

Sur $ 12.300

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza