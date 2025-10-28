Facebook X-twitter Youtube Instagram

Contingencias Climáticas habilitó denuncias por heladas en los cuatro oasis, incluido el Valle de Uco

Teniendo en cuenta el impacto de las bajas temperaturas registradas el lunes 6 de octubre, se habilitaron distritos en toda la provincia. Los productores podrán realizar la denuncia de daños hasta el 7 de noviembre.

La Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), dependiente del Ministerio de Producción, informa que se encuentra habilitada la toma de denuncias por daños en la producción provocados por las heladas ocurridas el 6 de octubre, que alcanzó superficies cultivadas del Este, Norte, Centro y Sur.

La medida alcanza distritos de Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y San Rafael.

Los productores podrán realizar el trámite hasta el viernes 7 de noviembre, por internet a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar o presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

De acuerdo con la Ley de Emergencia Agropecuaria, una vez ocurrida una helada, deben transcurrir 20 días corridos para poder evaluar los daños efectivos en los cultivos. Cumplido ese plazo, la DCC habilita un período de 10 días hábiles para que los productores de las zonas afectadas realicen la correspondiente denuncia.

 

Distritos habilitados para denuncias

Oasis Este

• Junín: Mundo Nuevo, Andrade y Los Árboles, Medrano y Phillips.

• Rivadavia: Los Campamentos, Rivadavia, La Reducción, La Libertad, Santa María de Oro, El Mirador, Medrano y La Central.

• San Martín: El Espino, Alto Verde, Montecaseros, Chapanay y El Ramblón.

• Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa.

Oasis Norte

• Maipú: Rodeo del Medio.

• Luján de Cuyo: Las Compuertas, Carrizal y Agrelo.

Oasis Centro

• San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, Villa San Carlos y La Consulta.

• Tupungato: La Arboleda, El Zampal, El Zampalito, Cordón del Plata, Gualtallary, Villa Bastías y San José.

• Tunuyán: Colonia Las Rosas, El Algarrobo, La Primavera, Colonia Las Rosas, El Totoral, Campo Los Andes, Vista Flores, Los Sauces, Tunuyán, Villa Seca y Las Pintadas.

Oasis Sur

• San Rafael: Villa 25 de Mayo, Cuadro Benegas, Rama Caída, Las Paredes, San Rafael, Cuadro Nacional, Cañada Seca, La Llave, Goudge, Monte Comán, Las Malvinas, Villa Atuel, Jaime Prats y Real del Padre.

• General Alvear: General Alvear, Alvear Oeste, Bowen y San Pedro del Atuel.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

