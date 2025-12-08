Continúa la búsqueda de los tres soldados y dos turistas australianos perdidos en el cerro Punta Negra

Además de Gendarmería y el personal del Ejército, a la búsqueda se sumaron efectivos de la Policía de Mendoza y Guardaparques.

Personal del Escuadrón 28 de Gendarmería Nacional, junto a personal del Ejército Argentino, a uniformados de la Policía de Mendoza y Guardaparques, se encuentran abocados a la búsqueda de 3 soldados voluntarios y dos médicos australianos que se perdieron en la zona del cerro Punta Negra.

La búsqueda se inició ayer en horas de la tarde tras la alerta emitida y hasta el momento, y ya con casi 24 horas de búsqueda, los resultados son negativos, informaron las autoridades.

Fernando Ayala, quien es el Segundo Jefe del Escuadrón 28 de Tunuyán, informó que “por el momento se puede informar que hemos retomado la búsqueda y que por el momento no tenemos más novedades”.

La búsqueda se centra en lo que respecta a la zona del cerro Punta Negra y sus alrededores.

Respecto a los ciudadanos oriundos de Australia, se sabe que ambos partieron desde la zona del Manzano Histórico de Tunuyán, con el objetivo de llegar a San Gabriel, en el vecino país de Chile, por lo que un grupo de búsqueda y rescate lo está buscando por la ruta que deberían haber tomado.