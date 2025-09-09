Continúa la probabilidad de viento zonda en varias zonas de la provincia, incluido el sur del Valle de Uco

El pronóstico extendido indica que seguramente mañana miércoles se vuelvan a repetir las mismas condiciones meteorológicas.

Por segundo día consecutivo, hay alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza y un nuevo ascenso de la temperatura.

Para hoy, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas señala en el pronóstico del tiempo la presencia de Zonda desde temprano en toda la cordillera, especialmente en la parte sur. A partir de las 10, el fenómeno descenderá al sur de Malargüe y Valle de Uco, con velocidades de 45 km/h y prolongación hasta las 21.

En el valle de Uspallata, el Zonda será de carácter leve.

En la zona norte, este y sur de la provincia, habrá viento del norte.

Con un cielo despejado, la máxima alcanzará los 25°C en horas de la tarde.

Por otra parte, en Alta Montaña, en la noche habrá inestabilidad con nevadas importantes en zona sur frente a Malargüe, extendiéndose hacia zona central.

Zonda en el llano: el pronóstico del tiempo para mañana

En cuanto al miércoles, el pronóstico anticipa otra vez Zonda, pero con la probabilidad de bajar al llano en el Gran Mendoza en horas de la madrugada.

El viento seco y caliente también estará presente en San Rafael, Valle de Uco, Potrerillos y Uspallata. Tras una mínima de 9°C, la máxima llegará a los 20°C.

Desde el mediodía, entrará un viento del sur con velocidades promedio de 45-50 km/h que neutralizará al Zonda.

Fuente: Diario Los Andes