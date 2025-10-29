Continúan abiertas las inscripciones en el IUSP para sumarse a la Policía de Mendoza

El Instituto Universitario de Seguridad Pública abre sus puertas a jóvenes que buscan formarse como futuros agentes. Quienes superen todas las etapas del proceso de selección recibirán una beca de $350.000 para cursar la formación.

La Policía de Mendoza avanza en la formación de nuevos agentes a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), que lanzó una nueva convocatoria para aspirantes interesados en cursar el Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares. La iniciativa ofrece becas de estudios y tiene inscripciones abiertas en las sedes Central, Sur, Este y Valle de Uco.

El curso está diseñado para capacitar a los futuros integrantes de la fuerza en áreas esenciales como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, brindando herramientas para enfrentar los desafíos actuales de la provincia.

Requisitos y procedimiento de inscripción

Las personas interesadas deben realizar la preinscripción online a través del sitio oficial del IUSP y luego presentarse en la sede elegida para entregar la documentación y coordinar las fechas de evaluación. Entre los requisitos se encuentran ser argentino nativo o por opción, tener secundario completo, edad entre 18 y 29 años (cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso), estatura mínima de 1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres y no contar con tatuajes visibles. Quienes los posean deberán firmar un acta compromiso para removerlos en el plazo establecido.

Proceso de selección

El ingreso contempla cuatro etapas eliminatorias: evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y pruebas físicas básicas, seguidas por entrevistas psicológicas, psiquiátricas y médicas, asegurando la excelencia de los futuros cadetes. Los aspirantes que superen todas las instancias podrán cursar con la beca de $350.000, destinada a cubrir los gastos del programa.

Esta formación comprende un trayecto que está conformado por dos itinerarios:

El Primero: corresponde a un itinerario común que comparte con la carrera de Técnico Universitario en Seguridad Pública lo que lo habilita a continuar estudios superiores.

corresponde a un itinerario común que comparte con la carrera de Técnico Universitario en Seguridad Pública lo que lo habilita a continuar estudios superiores. El Segundo: está conformado por capacidades y sus respectivos componentes (conocimientos, habilidades y destrezas) que orientan hacia el campo de la formación específica, que le permiten desarrollar profesionalmente su rol de servidor público.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

Aprobar el Proceso de Ingreso que consta de 04 Etapas eliminatorias.

Presentar la documentación personal y exámenes médicos pertinente, los que serán solicitados oportunamente.

PROCESO DE INSCRIPCIONES

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO:

PRE-INSCRIPCIÓN :

Para realizar la preinscripción debe poseer una cuenta de correo electrónico personal. Si no la tiene deberá crearla para registrarse. No utilice una cuenta de terceras personas.

En la preinscripción deberá registrarse y completar el formulario vía web, descargarlo e imprimirlo. A cada postulante que haya completado e impreso el formulario de preinscripción, se le enviará un mensaje a su cuenta de correo registrada, con un TURNO asignado en donde se le indicará la fecha en la cual deberá asistir con la documentación requerida (NO ASISTIR A LA SEDE DEL IUSP SIN TURNO PREVIO).

Con simple click en las palabras en azul podrá acceder al formulario de PREINSCRIPCIÓN. AQUÍ le facilitamos el link de PREINSCRIPCIÓN vía web.

Serán citados POR TURNO, a la Sede que corresponda, para presentar la siguiente documentación:

Traer Formulario de PREINSCRIPCIÓN impreso.

impreso. Entregar Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) actualizado.

actualizado. Certificado Analítico de Estudios Secundarios ( copia certificada por la Institución Educativa ).

). Certificado Médico legible donde conste que puede hacer actividad física, legible nombre, apellido, DNI, sello y firma del profesional de la salud (entidad pública o privada). La vigencia del Certificado deberá ser menor a los 90 días a contar de la fecha que se inscribe el aspirante. Debe indicar talla (descalzo) y peso.

donde conste que puede hacer actividad física, legible nombre, apellido, DNI, sello y firma del profesional de la salud (entidad pública o privada). La vigencia del Certificado deberá ser menor a los 90 días a contar de la fecha que se inscribe el aspirante. Debe indicar Agudeza visual sin corrección .

. Abonar en concepto de inscripción la suma de PESOS VEINTITRES MIL ($23.000,oo) en un solo pago, por única vez, en efectivo, por débito, transferencia o QR en la Sede correspondiente (Res. N° 001/25 D.E.).

(Res. N° 001/25 D.E.). Una vez cumplimentados los puntos precedentes, se le indicará al postulante las fechas de las etapas de evaluación de ingreso, que serán excluyentes.

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE INGRESO

PRIMERA ETAPA:

Deberá concurrir a la Sede o Delegación (según citación que recibirá en su cuenta de correo), con ropa de gimnasia y elementos de escritura para:

Evaluación de conocimientos generales.

Evaluación de interpretación de textos.

Evaluación de capacidades físicas básicas.

SEGUNDA ETAPA:

Aquellos postulantes que aprueben la etapa anterior serán citados y notificados a través de la Página del IUSP a realizar la Entrevista Individual Psicológica.

TERCERA ETAPA:

Aquellos aspirantes que aprueben la Etapa anterior serán citados a través de los medios de e-mail o teléfonos informados con anterioridad, a realizar una Entrevista Individual Psiquiátrica.

Los postulantes que hayan resultado APROBADOS, serán citados para continuar con el proceso, mientras que aquellos que resultaren DESAPROBADOS, serán informados por la Oficina de Inscripciones del IUSP, sobre el resultado obtenido.

CUARTA ETAPA:

Aquellos postulantes que hayan superado las etapas anteriores, serán citados por la Oficina de Inscripciones de la Sede correspondiente a través de los medios e-mail o teléfonos informados, para realizar:

Pre-junta Médica: Donde se le hará una evaluación presencial previa y se le entregará una HOJA DE RUTA , para realizarse los exámenes médicos.

Donde se le hará una evaluación presencial previa y se le entregará una , para realizarse los exámenes médicos. Junta Médica: Evaluará los resultados de los exámenes solicitados y otorgará el APTO DEFINITIVO, para poder ser incorporados al cursado.

Nota: Las fechas de finalización de la Inscripción se pueden modificar, según el cupo de alumnos.

Para CONSULTAS diríjase a los correos electrónicos:

Sede Central: inscripcionesiusp@gmail.com.

Delegación Zona Este: iuspze@mendoza.gov.ar.

Delegación Zona Sur: iuspsur@mendoza.gov.ar.

Delegación Valle de Uco: iuspuco@mendoza.gov.ar.

Delegación General Alvear: iuspalvear@mendoza.gov.ar.

Delegación Malargüe: iuspmalargue@mendoza.gov.ar.