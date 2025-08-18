Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

Contra la triquinosis: la forma segura de consumir carne de cerdo

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82?
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La triquinosis es una enfermedad producida por el parásito Trichinella spiralis, que se transmite a los seres humanos por consumir carne de cerdo, jabalí u otros animales salvajes infectados, cuando no están bien cocidos. También puede transmitirse por chacinados caseros (fiambres, salames y jamones) elaborados con carne contaminada procedente de establecimientos no habilitados.

Aunque prevenirla es simple, una vez que el parásito se instala en el organismo no puede eliminarse.

Claves para prevenirla

✅ Comprar siempre productos certificados, con etiqueta que contenga toda la información legal y en comercios habilitados.

✅ Cocinar la carne hasta que pierda el color rosado y se torne grisáceo.

❌ El ahumado y el salado no matan al parásito.

✅ Al adquirir un animal entero, verificar que tenga el sello de inspección sanitaria.

✅ Recordar que los carniceros deben abastecerse sólo en mataderos habilitados por la Dirección Provincial de Ganadería o el SENASA.

🚫 Está prohibida la venta callejera de carnes y chacinados.

Síntomas a tener en cuenta

Luego de consumir carne infectada, los primeros síntomas pueden aparecer entre los ocho y los 15 días:

Fiebre

Diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal

Debilidad y dolores musculares

Hinchazón de párpados y picazón

Cuanto antes se consulte al médico, más efectivo será el tratamiento, aunque no existe una medicación que elimine por completo las larvas una vez alojadas en los músculos.

Prevención en los criaderos

En zonas rurales o criaderos de cerdos:

Respetar las normas sanitarias y los controles veterinarios.

Alimentar a los cerdos con comida segura, evitando restos de basura o desperdicios.

Controlar la presencia de roedores.

Al faenar un animal para consumo propio, enviar una muestra de entraña a un laboratorio habilitado para analizar la presencia del parásito.

Si se detecta el parásito en un animal, es necesario descartar toda la res.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Sebastián Garro sería el primer candidato del oficialismo de San Carlos para las próximas elecciones

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento zonda en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO