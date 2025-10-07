Control de Salud en San Carlos: este martes el operativo estará en el Loteo Moreno

A partir de las 18:30 horas.

El Municipio de San Carlos informó que este martes 7 de octubre, el Loteo Moreno de Villa Cabecera será sede de una jornada integral de control de salud, organizada para brindar atención gratuita y asesoramiento a la comunidad. La actividad se desarrollará entre las 18:30 y las 20:30 horas, con la participación de profesionales de distintas áreas médicas.

Durante el encuentro, los vecinos podrán acceder a servicios de enfermería, odontología, salud sexual y reproductiva, y kinesiología. Además, se ofrecerá orientación sobre trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD), el funcionamiento del Banco Ortopédico y aspectos relacionados con la celiaquía.